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Вірменія з Петраковим програла у Лізі Націй, а українця звільнили з посади

14 жовтня 2024 00:29
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Олександра Петракова звільнено з поста тренера збірної Вірменії
Олександр Петраков. Фото: Федерація футболу Вірменії
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У четвертому турі Ліги Націй збірна Вірменії вдома програла Північній Македонії з рахунком 0:2. Попри поразку господарі продовжили залишатися другими в групі.

Після поразки українець Олександр Петраков був звільнений з посади головного тренера Вірменії, про що повідомила місцева федерація футболу.

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Як і в першому матчі, у другій грі Вірменія знову поступилася з рахунком 0:2. У складі гостей забивали Міовскі та Алімі.

Після гри Федерація футболу Вірменії оголосила про звільнення Петракова з посади головного тренера.

Колишній головний тренер збірної України очолив Вірменію 14 січня 2023 року. 67-річний Петраков керував командою у 18 матчах, з яких у них було лише чотири перемоги.

У жовтні терпіння Федерації футболу Вірменії луснуло після нічиєї з Фарерами та поразки від Північної Македонії.

Вірменія — Північна Македонія — 0:2

Голи: Міовскі, 72, Алімі 85.

Вірменія: Чанчаревич, Чалішир (Арутюнян 65), Ароян, Мурадян (Манвелян 80), Селараян, Тікнізян, Сперцян, Іву, Бічахчан (Севікян 74), Оганесян (Дашян 74), Міранян (Ранос 65).

Північна Македонія: Димитрієвський, Зайков, Серафимов, Манев (Велкоський 54), Барді, (Ашковський 87), Димоський (Оамили 54), Аліоський, Атанасов, (Костадинов 54), Алімі, Елмаз, Міовський, (Ристовський 79).

Нагадаємо, Артем Довбик може не зіграти за Україну в матчі з Чехією в Лізі Націй.

Збірна України втратила голкіпера перед матчем з Чехією в Лізі Націй.

Вірменія футбол Олександр Петраков Ліга Націй Збірна Вірменії з футболу українські легіонери (футбол)

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