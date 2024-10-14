Александр Петраков уволен с поста тренера сборной Армении

Александр Петраков. Фото: Федерация футбола Армении

В четвертом туре Лиги Наций сборная Армении дома проиграла Северной Македонии со счtтом 0:2. Несмотря на поражение, хозяева продолжили оставаться вторыми в группе.

После поражения украинец Александр Петраков был уволен с должности главного тренера Армении, о чем сообщила местная федерация футбола.

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Как и в первом матче, во второй игре Армения снова уступила со счетом 0:2. В составе гостей забивали Миовски и Алими.

После игры Федерация футбола Армении объявила об уходе Петракова с должности главного тренера.

Бывший главный тренер сборной Украины возглавил Армению 14 января 2023 года. 67-летний Петраков руководил командой в 18 матчах, в которых у них было всего четыре победы.

В октябре терпение Федерации футбола Армении лопнуло после ничьей с Фарерами и поражения от Северной Македонии.

Армения — Северная Македония — 0:2

Голы: Миовски, 72, Алими 85.

Армения: Чанчаревич, Чалишир (Арутюнян 65), Ароян, Мурадян (Манвелян 80), Селараян, Тикнизян, Сперцян, Иву, Бичахчан (Севикян 74), Оганесян (Дашян 74), Миранян (Ранос 65).

Северная Македония: Димитриевский, Зайков, Серафимов, Манев (Велкосский 54), Барди, (Ашковский 87), Димосский (Оамилы 54), Алиосский, Атанасов, (Костадинов 54), Алими, Элмаз, Миовский, (Ристовский 7)

Напомним, Артем Довбик может не сыграть за Украину в матче с Чехией в Лиге Наций.

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