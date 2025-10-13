Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт В заявке сборной Украины на Азербайджан есть неожиданность

В заявке сборной Украины на Азербайджан есть неожиданность

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 11:17
Ребров удивил заявкой сборной Украины на матч с Азербайджаном
Георгий Судаков в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

В рамках отборочной кампании на чемпионат мира 2026 года сборная Украины встретится с командой Азербайджана. Подопечных Сергея Реброва в этом поединке необходимо побеждать, чтобы не потерять шансы пробиться на Мундиаль. 

Уже известна заявка "сине-желтых" на важное противостояние, сообщает пресс-служба Украинской Ассоциации футбола. 

Реклама
Читайте также:

В понедельник, 13 октября, сборная Украины сыграет с Азербайджаном. Начало встречи назначено на 21:45 по киевскому времени. Предыдущий поединок этих команд завершился вничью со счетом 1:1, но теперь подопечным Сергея Реброва нельзя допускать осечек. 

Егор Ярмолюк
Егор Ярмолюк в сборной Украины. Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor/

Заявка сборной Украины на матч 

Тренерский штаб "сине-желтых" уже опубликовал список футболистов, которые могут выйти на поле стадиона имени Юзефа Пилсудского в польском Кракове. В заявке сборной Украины есть несколько изменений. 

Сборная Украины
Заявка сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Полузащитник Георгий Судаков получил травму в недавнем матче сборной Украины против Исландии (5:3) и уже покинул лагерь национальной команды. А вот Егор Ярмолюк уже восстановился после повреждения и готов помочь своей команде. Сергей Ребров рассчитывает на этого игрока. 

После трех матчей сборная Украины занимает второе место в группе D. Она отстает от Франции на пять очков, но опережает Исландию на один балл. 

Напомним, полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский оказался в центре курьезной ситуации. 

Титулованные и успешные украинские спортсменки Марина и Влада Алексеевы приняли участие в горячей фотосессии. 

В житомирском "Полесье" возник серьезный конфликт, который пытается решить президент клуба Геннадий Буткевич. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Георгий Судаков Егор Ярмолюк
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации