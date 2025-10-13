Ребров удивил заявкой сборной Украины на матч с Азербайджаном

Георгий Судаков в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

В рамках отборочной кампании на чемпионат мира 2026 года сборная Украины встретится с командой Азербайджана. Подопечных Сергея Реброва в этом поединке необходимо побеждать, чтобы не потерять шансы пробиться на Мундиаль.

Уже известна заявка "сине-желтых" на важное противостояние, сообщает пресс-служба Украинской Ассоциации футбола.

В понедельник, 13 октября, сборная Украины сыграет с Азербайджаном. Начало встречи назначено на 21:45 по киевскому времени. Предыдущий поединок этих команд завершился вничью со счетом 1:1, но теперь подопечным Сергея Реброва нельзя допускать осечек.

Егор Ярмолюк в сборной Украины. Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor/

Заявка сборной Украины на матч

Тренерский штаб "сине-желтых" уже опубликовал список футболистов, которые могут выйти на поле стадиона имени Юзефа Пилсудского в польском Кракове. В заявке сборной Украины есть несколько изменений.

Заявка сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Полузащитник Георгий Судаков получил травму в недавнем матче сборной Украины против Исландии (5:3) и уже покинул лагерь национальной команды. А вот Егор Ярмолюк уже восстановился после повреждения и готов помочь своей команде. Сергей Ребров рассчитывает на этого игрока.

После трех матчей сборная Украины занимает второе место в группе D. Она отстает от Франции на пять очков, но опережает Исландию на один балл.

