Головна Спорт У заявці збірної України на матч з Азербайджаном є несподіванка

У заявці збірної України на матч з Азербайджаном є несподіванка

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 11:17
Ребров здивував заявкою збірної України на матч з Азербайджаном
Георгій Судаков у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

У рамках відбіркової кампанії на чемпіонат світу 2026 року збірна України зустрінеться з командою Азербайджану. Підопічним Сергія Реброва в цьому поєдинку необхідно перемагати, щоб не втратити шанси пробитися на Мундіаль.

Уже відома заявка "синьо-жовтих" на важливе протистояння, повідомляє пресслужба Української Асоціації футболу.

Читайте також:

У понеділок, 13 жовтня, збірна України зіграє з Азербайджаном. Початок зустрічі призначено на 21:45 за київським часом. Попередній поєдинок цих команд завершився внічию з рахунком 1:1, але тепер підопічним Сергія Реброва не можна допускати осічок.

Егор Ярмолюк
Єгор Ярмолюк у збірній України. Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor/

Заявка збірної України на матч

Тренерський штаб "синьо-жовтих" уже опублікував список футболістів, які можуть вийти на поле стадіону імені Юзефа Пілсудського в польському Кракові. У заявці збірної України є кілька змін.

Сборная Украины
Заявка збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Півзахисник Георгій Судаков отримав травму в нещодавньому матчі збірної України проти Ісландії (5:3) і вже залишив табір національної команди. А ось Єгор Ярмолюк уже відновився після пошкодження і готовий допомогти своїй команді. Сергій Ребров розраховує на цього гравця.

Після трьох матчів збірна України посідає друге місце в групі D. Вона відстає від Франції на п'ять очок, але випереджає Ісландію на один бал.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Руслан Маліновський опинився в центрі курйозної ситуації.

Титуловані й успішні українські спортсменки Марина та Влада Алексіїви взяли участь у гарячій фотосесії.

У житомирському "Поліссі" виник серйозний конфлікт, який намагається вирішити президент клубу Геннадій Буткевич.

спорт футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров Георгій Судаков Єгор Ярмолюк
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
