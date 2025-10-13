Ребров здивував заявкою збірної України на матч з Азербайджаном

Георгій Судаков у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

У рамках відбіркової кампанії на чемпіонат світу 2026 року збірна України зустрінеться з командою Азербайджану. Підопічним Сергія Реброва в цьому поєдинку необхідно перемагати, щоб не втратити шанси пробитися на Мундіаль.

Уже відома заявка "синьо-жовтих" на важливе протистояння, повідомляє пресслужба Української Асоціації футболу.

У понеділок, 13 жовтня, збірна України зіграє з Азербайджаном. Початок зустрічі призначено на 21:45 за київським часом. Попередній поєдинок цих команд завершився внічию з рахунком 1:1, але тепер підопічним Сергія Реброва не можна допускати осічок.

Єгор Ярмолюк у збірній України. Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor/

Заявка збірної України на матч

Тренерський штаб "синьо-жовтих" уже опублікував список футболістів, які можуть вийти на поле стадіону імені Юзефа Пілсудського в польському Кракові. У заявці збірної України є кілька змін.

Заявка збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Півзахисник Георгій Судаков отримав травму в нещодавньому матчі збірної України проти Ісландії (5:3) і вже залишив табір національної команди. А ось Єгор Ярмолюк уже відновився після пошкодження і готовий допомогти своїй команді. Сергій Ребров розраховує на цього гравця.

Після трьох матчів збірна України посідає друге місце в групі D. Вона відстає від Франції на п'ять очок, але випереджає Ісландію на один бал.

