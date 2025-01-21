Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow В Жироне объяснили, почему Цыганков часто травмируется arrow

В Жироне объяснили, почему Цыганков часто травмируется

21 января 2025 12:01
Станислав Костюк - Редактор
Тренер Жироны сделал заявление о травмах Цыганкова в этом сезоне
Виктор Цыганков после поражения команды. Фото: instagram.com/gironafc/
Станислав Костюк - Редактор

Полузащитник сборной Украины и "Жироны" Виктор Цыганков постепенно набирает форму в составе испанской команды. Проблемы со здоровьем игрока остались в прошлом.

Такое заявление в интервью официальному сайту клуба сделал главный тренер "Жироны" Виктор Санчес.

Читайте также:

В "Жироне" признали проблему с подготовкой игроков к выступлению в нынешнем сезоне. Каталонская команда впервые заработала право выступить в Лиге чемпионов и оказалась не готовой к игре в нескольких турнирах. Такой график матчей негативно сказался на здоровье некоторых футболистов, и Виктор Цыганков оказался в этом списке. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков в форме "Жироны". Фото: instagram.com/gironafc/

Что Мичел сказал об украинце 

Один из лидеров "Жироны" прошлого сезона уже вернулся на поле после травмы. Тренер каталонской команды заверил, что Цыганкова не беспокоят проблемы со здоровьем. Он готов демонстрировать свой лучший футбол. 

Мичел Санчес заверил, что Виктор Цыганков хорошего себя чувствует и постепенно набирает форму. Физическая форма украинца становится лучше, он стремится помочь команде в каждом матче. 

Тренер "Жироны" заявил, что в клубе изменили подход к использованию Цыганкова в матчах. Хавбек будет получать больше времени для восстановления и может не играть через каждые три дня. В данном случае будет продолжаться ротация состава. 

В сезоне 2024/2025 Цыганков сыграл за "Жирону" 12 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. 

Напомним, Андрей Лунин может продолжить выступление в чемпионате Испании из-за решения Карло Анчелотти. 

Украинский боксер Владимир Кличко готовится к возвращению в профессиональный спорт ради мирового рекорда. 

 Киевское "Динамо" проведет важный матч в Лиге Европы — что важно знать о противостоянии с "Галатасараем". 

футбол Виктор Цыганков Испанская Ла Лига Жирона травма Мичел Санчес

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:32 Стало известно, почему Шепелев не перешел в ЛНЗ

13:29 Продукты на 10 млн — жена одесского депутата будет кормить школы

13:25 Сколько Украина заработала на экспорте агропродукции

13:18 Украину накроет мокрым снегом — синоптик Диденко описала погоду

13:14 Работа в Германии и Польше без знания языков – чего ожидать

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

13:13 Зеленский прибыл на Всемирный экономический форум в Давосе

Text

13:12 Трамп остановил передачу помощи и позиция Путина — эфир День.LIVE

13:07 Пограничники уничтожили россиян под Волчанском — видео от МВД

13:01 Дональд Трамп помог снять фильм об Одессе

13:00 Помощь в 14 тыс. грн на детей — кто получит деньги

13:32 Стало известно, почему Шепелев не перешел в ЛНЗ

13:29 Продукты на 10 млн — жена одесского депутата будет кормить школы

13:25 Сколько Украина заработала на экспорте агропродукции

13:18 Украину накроет мокрым снегом — синоптик Диденко описала погоду

13:14 Работа в Германии и Польше без знания языков – чего ожидать

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

13:13 Зеленский прибыл на Всемирный экономический форум в Давосе

13:07 Пограничники уничтожили россиян под Волчанском — видео от МВД

13:01 Дональд Трамп помог снять фильм об Одессе

13:00 Помощь в 14 тыс. грн на детей — кто получит деньги

12:50 Как украинцы относятся к русскоязычным — результаты опроса

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

06:11 Европа готовится к войне — сравнение армий Украины, ЕС и России

18 января 2025

06:40 В январе обновились цены на медь — сколько можно заработать

Эксклюзив

06:33 В Украине хотят забронировать адвокатов — при каких условиях

Text

13:12 Трамп остановил передачу помощи и позиция Путина — эфир День.LIVE

Text

12:11 Нардеп объяснила пользу от форума в Давосе для Украины

Text

09:27 Как живет Купянск сейчас — репортаж Новини.LIVE

Text

08:00 Заявления Трампа на инаугурации о политике — эфир Ранок.LIVE

20 января 2025
Text

21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

Text
Эксклюзив

18:37 Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

Text

17:50 Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне, — эфир Вечір.LIVE

Text

17:31 В Давосе стартует экономический форум — какие будут темы

Text

13:00 У Трампа назвали три пункта для завершения войны — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:33 Это позор — офицер ВСУ возмутился из-за "бумажной" армии

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025