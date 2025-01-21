Тренер Жироны сделал заявление о травмах Цыганкова в этом сезоне

Виктор Цыганков после поражения команды. Фото: instagram.com/gironafc/

Полузащитник сборной Украины и "Жироны" Виктор Цыганков постепенно набирает форму в составе испанской команды. Проблемы со здоровьем игрока остались в прошлом.

Такое заявление в интервью официальному сайту клуба сделал главный тренер "Жироны" Виктор Санчес.

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В "Жироне" признали проблему с подготовкой игроков к выступлению в нынешнем сезоне. Каталонская команда впервые заработала право выступить в Лиге чемпионов и оказалась не готовой к игре в нескольких турнирах. Такой график матчей негативно сказался на здоровье некоторых футболистов, и Виктор Цыганков оказался в этом списке.

Виктор Цыганков в форме "Жироны". Фото: instagram.com/gironafc/

Что Мичел сказал об украинце

Один из лидеров "Жироны" прошлого сезона уже вернулся на поле после травмы. Тренер каталонской команды заверил, что Цыганкова не беспокоят проблемы со здоровьем. Он готов демонстрировать свой лучший футбол.

Мичел Санчес заверил, что Виктор Цыганков хорошего себя чувствует и постепенно набирает форму. Физическая форма украинца становится лучше, он стремится помочь команде в каждом матче.

Тренер "Жироны" заявил, что в клубе изменили подход к использованию Цыганкова в матчах. Хавбек будет получать больше времени для восстановления и может не играть через каждые три дня. В данном случае будет продолжаться ротация состава.

В сезоне 2024/2025 Цыганков сыграл за "Жирону" 12 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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