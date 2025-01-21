Тренер Жирони зробив заяву про травми Циганкова в цьому сезоні

Віктор Циганков після поразки команди. Фото: instagram.com/gironafc/

Півзахисник збірної України та "Жирони" Віктор Циганков поступово набирає форму у складі іспанської команди. Проблеми зі здоров'ям гравця залишилися в минулому.

Таку заяву в інтерв'ю офіційному сайту клубу зробив головний тренер "Жирони" Віктор Санчес.

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У "Жироні" визнали проблему з підготовкою гравців до виступу в нинішньому сезоні. Каталонська команда вперше заробила право виступити в Лізі чемпіонів й виявилася не готовою до гри в кількох турнірах. Такий графік матчів негативно позначився на здоров'ї деяких футболістів, й Віктор Циганков опинився в цьому списку.

Віктор Циганков у формі "Жирони". Фото: instagram.com/gironafc/

Що Мічел сказав про українця

Один із лідерів "Жирони" минулого сезону вже повернувся на поле після травми. Тренер каталонської команди запевнив, що Циганкова не турбують проблеми зі здоров'ям. Він готовий демонструвати свій найкращий футбол.

Мічел Санчес запевнив, що Віктор Циганков хорошого себе почуває і поступово набирає форму. Фізична форма українця стає кращою, він прагне допомогти команді в кожному матчі.

Тренер "Жирони" заявив, що в клубі змінили підхід до використання Циганкова в матчах. Хавбек отримуватиме більше часу для відновлення і може не грати через кожні три дні. У такому випадку триватиме ротація складу.

У сезоні 2024/2025 Циганков зіграв за "Жирону" 12 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі.

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