Зинченко не сыграет за сборную против Исландии и Азербайджана

Александр Зинченко в матче против "Сандерленда". Фото: Reuters/Chris Radburn

Защитник "Ноттингем Форест" Александр Зинченко не сможет сыграть за сборную Украины в октябрьских матчах квалификации чемпионата мира-2026. Универсальный 28-летний футболист получил травму приводящей мышцы в поединке английской Премьер-лиги против "Сандерленда".

Несмотря на повреждение, он доиграл матч до конца, однако обследование выявило проблему, требующую паузы, сообщает "ТаТоТаке".

Отсутствие Александра Зинченко станет испытанием для национальной команды, которая в ближайших турах встретится с Исландией и Азербайджаном. Именно он был основным левым защитником и лидером оборонительной линии в составе Украины.

Александр Зинченко в сборной Украины. Фото: Reuters/Aziz Karimov

В нынешнем сезоне за "Ноттингем Форест" Зинченко успел сыграть только четыре матча. Его аренда из лондонского "Арсенала" должна была дать футболисту больше игровой практики, но травма может на время лишить его этой возможности.

Как сборная Украины может решить проблему

Зинченко остается одним из самых опытных игроков сборной Украины: он провел более 60 матчей за национальную команду и играл на Евро-2020 и Евро-2024. Теперь тренерскому штабу предстоит искать замену ему на важнейшие поединки осени.

В отсутствие Александра Зинченко тренерский штаб сборной Украины может использовать разные варианты на левом фланге обороны. Основным кандидатом считается Виталий Миколенко, также возможен перевод на эту позицию Богдана Михайличенко. Не исключены и перестроения с использованием более оборонительной схемы, чтобы компенсировать потерю лидера.

