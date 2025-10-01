Відео
Україна
Головна Спорт У Зінченка знову неприємності, це вплине на збірну України

У Зінченка знову неприємності, це вплине на збірну України

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 13:19
Зінченко не зіграє за збірну проти Ісландії та Азербайджану
Олександр Зінченко в матчі проти "Сандерленда". Фото: Reuters/Chris Radburn

Захисник "Ноттінгем Форест" Олександр Зінченко не зможе зіграти за збірну України в жовтневих матчах кваліфікації чемпіонату світу-2026. Універсальний 28-річний футболіст отримав травму привідного м'яза в поєдинку англійської Прем'єр-ліги проти "Сандерленда".

Попри ушкодження, він дограв матч до кінця, проте обстеження виявило проблему, яка потребує паузи, повідомляє "ТаТоТаке".

Читайте також:

Відсутність Олександра Зінченка стане випробуванням для національної команди, яка в найближчих турах зустрінеться з Ісландією та Азербайджаном. Саме він був основним лівим захисником та лідером оборонної лінії у складі України.

Александр Зинченко
Олександр Зінченко у збірній України. Фото: Reuters/Aziz Karimov

У нинішньому сезоні за "Ноттінгем Форест" Зінченко встиг зіграти лише чотири матчі. Його оренда з лондонського "Арсеналу" повинна була дати футболістові більше ігрової практики, але травма може на деякий час позбавити його цієї можливості.

Як збірна України може розв'язати проблему

Зінченко залишається одним із найдосвідченіших гравців збірної України: він провів понад 60 матчів за національну команду і грав на Євро-2020 та Євро-2024. Тепер тренерському штабу доведеться шукати заміну йому на найважливіші поєдинки осені.

За відсутності Олександра Зінченка тренерський штаб збірної України може використовувати різні варіанти на лівому фланзі оборони. Основним кандидатом вважається Віталій Миколенко, також можливе переведення на цю позицію Богдана Михайличенка. Не виключені й перебудови з використанням більш оборонної схеми, щоб компенсувати втрату лідера.

спорт футбол Збірна України з футболу Олександр Зінченко Ноттінгем Форест
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
