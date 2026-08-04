Уайлдер назвал условие организации боя с Усиком

Александр Усик и Деонтей Уайлдер. Фото: Getty Images. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик пообещал провести еще один бой в 2026 году. После этого он завершит профессиональную карьеру. Украинец пока не назвал имени своего будущего соперника.

Велика вероятность того, что им станет американец Деонтей Уайлдер, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Boxing Scene.

В 2026 году Александр Усик одержал сложную победу над кикбоксером Рико Верховеном в кроссовер-поединке. После этого украинец освободил свои чемпионские пояса и заявил, что проведет только один прощальный бой. На роль соперника экс-чемпиона претендуют звезды сверхтяжелого веса. Среди них оказался и известный американец.

Как у Уайлдера оценили шанс на бой с Усиком

"Бронзовый бомбардировщик", как называют Деонтея Уайлдера, является одним из самых популярных и успешных боксеров в США. Поединок с ним может стать коммерчески интересным для украинского экс-чемпиона. Если такое противостояние пройдет в Америке, как сообщают инсайдеры, это обеспечит щедрые гонорары обоим боксерам.

В команде Деонтея Уайлдера уже намекнули, что заинтересованы в таком поединке. Менеджер американского боксера Шелли Финкель назвал Александра Усика "великим чемпионом" и заявил, что "Бронзовый бомбардировщик" готов обсудить условия боя. Они должны быть выгодными для обоих участников.

Противостояние Усика с Уайлдером может состояться не раньше середины осени 2026 года.

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