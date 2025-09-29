Фанаты ПСВ напали на директоров Аякса после матча Эредивизии

Болельщики "Аякса". Фото: Reuters

В Нидерландах разгорелся скандал из-за болельщиков "ПСВ". Они совершили нападение на представителей менеджмента "Аякса".

О драке с фанатами сообщил портал De Telegraaf.

Реклама

Читайте также:

Болельщики "ПСВ". Фото: "ПСВ"

Фанаты "ПСВ" совершили нападение на представителей "Аякса"

В матче 6-го тура Эредивизии "ПСВ" и "Аякс" сыграли вничью со счетом 2:2. Игра, которая прошла 21 сентября на стадионе "Филипс" завершилась не только драматической ничьей, но и громким скандалом.

После игры фанаты "ПСВ" напали на технического директора "Аякса" Алекса Круса и спортивного директора Марийна Бекера. Инцидент произошел на лестнице стадиона.

Крус получил удар по ноге, а Бекер — кулаком в корпус. "ПСВ" оперативно отреагировал и двум нападающим аннулировали абонементы и запретили посещать стадионы в Нидерландах.

Видеозапись происшествия изучается властями. Координатор безопасности "ПСВ" извинился перед "Аяксом", а клуб из Амстердама оценил быструю реакцию, отказавшись от дополнительных санкций.

Ничья разожгла страсти на поле, но агрессия фанатов омрачила игру и привела к нападению.

Напомним, глава УАФ Андрей Шевченко празднует 49-летие — стали известны факты о легенде.

Киевское "Динамо" уволит Александра Шовковского после серии неудачных матчей.

Юридическая компания, клиентом которой является Михаил Мудрик, имеет стратегию на рассмотрение допингового дела.