Фанати ПСВ напали на директорів Аякса після матчу Ередивізії

Уболівальники "Аякса". Фото: Reuters

В Нідерландах розгорівся скандал через уболівальників "ПСВ". Вони скоїли напад на представників менеджменту "Аякса".

Про бійку з фанатами повідомив портал De Telegraaf.

Реклама

Читайте також:

Уболівальники "ПСВ". Фото: "ПСВ"

Фанати "ПСВ" скоїли напад на представників "Аяксу"

У матчі 6-го туру Ередивізії "ПСВ" та "Аякс" зіграли внічию з рахунком 2:2. Гра, яка пройшла 21 вересня на стадіоні "Філіпс" завершилася не лише драматичною нічиєю, а й гучним скандалом.

Після гри фанати "ПСВ" напали на технічного директора "Аякса" Алекса Круса та спортивного директора Марійна Бекера. Інцидент стався на сходах стадіону.

Крус отримав удар по нозі, а Бекер — кулаком у корпус. "ПСВ" оперативно відреагував і двом нападникам анулювали абонементи та заборонили відвідувати стадіони в Нідерландах.

Відеозапис події вивчається владою. Координатор безпеки "ПСВ" вибачився перед "Аяксом", а клуб з Амстердама оцінив швидку реакцію, відмовившись від додаткових санкцій.

Нічия розпалила пристрасті на полі, але агресія фанатів затьмарила гру і призвела до нападу.

Нагадаємо, глава УАФ Андрій Шевченко святкує 49-річчя — стали відомі факти щодо легенди.

Київське "Динамо" звільнить Олександра Шовковського після серії невдалих матчів.

Юридична компанія, клієнтом якої є Михайло Мудрик, має стратегію на розгляд допінгової справи.