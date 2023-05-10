Венгрия отказалась от чемпионата Европы по фигурному катанию из-за Украины
Венгрия заявила, что отказывается от проведения чемпионата Европы по фигурному катанию и танцам на льду-2024. Причиной отказа от проведения спортивного мероприятия указывается "затяжная война по соседству".
Об этом говорится на сайте Венгерской национальной ассоциации конькобежцев (MOKSZ).
Причины отказа от проведения чемпионата
Континентальное первенство должно было пройти с 22 по 28 января 2024 года.
"Влияние войны на экономику и цены на энергоносители негативно отражается на катании на коньках", — говорится в заявлении Венгерской национальной ассоциации конькобежцев.
После длительных обсуждений MOKSZ заявила Международному союзу конькобежцев (ISU), что отказывается принимать чемпионат Европы "из-за отсутствия достаточных финансовых ресурсов для качественной соревновательной организации".
Напомним, ранее сообщалось, что на втором этапе Кубка мира по артистическому плаванию украинки Влада и Марина Алексеивы стали победительницами в произвольном дуэте. Соревнования прошли во французском Монпелье.
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