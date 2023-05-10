Венгрия отказалась от чемпионата Европы по фигурному катанию из-за Украины

Венгерские спортсмены на соревнованиях по шорт-треку. Фото: hunskate.hu

Венгрия заявила, что отказывается от проведения чемпионата Европы по фигурному катанию и танцам на льду-2024. Причиной отказа от проведения спортивного мероприятия указывается "затяжная война по соседству".

Об этом говорится на сайте Венгерской национальной ассоциации конькобежцев (MOKSZ).

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Причины отказа от проведения чемпионата

Континентальное первенство должно было пройти с 22 по 28 января 2024 года.

"Влияние войны на экономику и цены на энергоносители негативно отражается на катании на коньках", — говорится в заявлении Венгерской национальной ассоциации конькобежцев.

После длительных обсуждений MOKSZ заявила Международному союзу конькобежцев (ISU), что отказывается принимать чемпионат Европы "из-за отсутствия достаточных финансовых ресурсов для качественной соревновательной организации".

Венгерские фигуристки на соревнованиях в США. Фото: hunskate.hu

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