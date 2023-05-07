Українські спортсменки перемогли на Кубку світу з артистичного плавання

Влада та Марина Алексіїви. Фото: ДПСУ

На другому етапі Кубка світу з артистичного плавання українки Влада та Марина Алексіїви стали переможницями у довільному дуеті. Змагання відбулися у французькому Монпельє.

Про це йдеться на сайті Державної прикордонної служби України.

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Прикордонниці Влада та Марина перемогли з рекордною сумою балів — 370.2791.

Це перша золота медаль сестер на цьогорічних етапах Кубка світу, і друга медаль України у Монпельє на цих змаганнях.

"Сестри Алексіїви впевнено випередили тандем з Японії, які вибороли "срібло", та синхроністок з Великої Британії, які посіли третє місце", — йдеться у повідомленні.

Владислава та Марина Алексіїви — одні з найкращих українських синхроністок, які є бронзовими призерками Олімпіади-2020 у Токіо. До того ж спортсменки здобували три золоті медалі на ЧС та дев'ять нагород на чемпіонаті Європи.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла вийти у фінал на турнірі WTA 125 у Франції. У півфіналі у запеклому матчі українка поступилась першій ракетці турніру Слоун Стівенс.

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