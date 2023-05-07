Украинские спортсменки победили на Кубке мира по артистическому плаванию

Влада и Марина Алексеевы. Фото: ГПСУ

На втором этапе Кубка мира по артистическому плаванию украинки Влада и Марина Алексеевы стали победителями в произвольном дуэте. Соревнования прошли во французском Монпелье.

Об этом говорится на сайте Государственной пограничной службы Украины.

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Пограничники Влада и Марина победили с рекордной суммой баллов — 370.2791.

Это первая золотая медаль сестер на нынешних этапах Кубка мира и вторая медаль Украины в Монпелье на этих соревнованиях.

"Сестры Алексеевы уверенно опередили тандем из Японии, которые завоевали "серебро", и синхронистов из Великобритании, которые заняли третье место", — говорится в сообщении.

Владислава и Марина Алексеевы — одни из лучших украинских синхронистов, которые являются бронзовыми призерами Олимпиады-2020 в Токио. К тому же спортсменки получали три золотые медали на ЧМ и девять наград на чемпионате Европы.

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в финал на турнире WTA 125 во Франции. В полуфинале в отчаянном матче украинка уступила первую ракетку турнира Слоун Стивенс.

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