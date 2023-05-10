Угорщина відмовилася від чемпіонату Європи з фігурного катання через Україну

Угорські спортсмени на змаганнях із шорт-треку. Фото: hunskate.hu

Угорщина заявила, що відмовляється від проведення чемпіонату Європи з фігурного катання та танців на льоду-2024. Причиною відмови від проведення спортивного заходу вказується "затяжна війна по сусідству".

Про це йдеться на сайті Угорської національної асоціації ковзанярів (MOKSZ).

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Причини відмови від проведення чемпіонату

Континентальна першість мала пройти з 22 по 28 січня 2024 року.

"Вплив війни на економіку та ціни на енергоносії негативно відбивається на катанні на ковзанах", – зазначається у заяві Угорської національної асоціації ковзанярів.

Після тривалих обговорень MOKSZ заявила Міжнародному союзу ковзанярів (ISU), що відмовляється приймати чемпіонат Європи "через відсутність достатніх фінансових ресурсів для якісної організації змагань".

Угорські фігуристки на змаганнях у США. Фото: hunskate.hu

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на другому етапі Кубка світу з артистичного плавання українки Влада та Марина Алексіїви стали переможницями у довільному дуеті. Змагання відбулися у французькому Монпельє.

Колишній партнер Андрія Шевченка по київському "Динамо" та італійському "Мілану" Каха Каладзе виступив проти запровадження економічних санкцій щодо Росії.