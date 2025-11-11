Видео
Видео

Главная Спорт Венгерский министр, оскорблявший Украину, возглавил ФК Гонвед

Венгерский министр, оскорблявший Украину, возглавил ФК Гонвед

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 16:55
обновлено: 17:44
Сийярто возглавил ФК Гонвед - теперь Виктор Орбан контролирует уже четыре клуба
Петер Сийярто. Фото: facebook.com/szijjarto.peter.official/

Команда нынешнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана будет контролировать еще один футбольный клуб в стране. Представители венгерской власти контролируют уже четыре команды.

Должность в ФК "Гонвед" получил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает венгерское издание Nemzetisport.hu.

Петер Сийярто
Петер Сийярто. Фото: nemzetisport.hu

Орбан продолжает захватывать венгерский футбол

Сийярто официально получил должность президента футбольного клуба "Гонвед" Будапешт, который выступает в высшем дивизионе страны.

Политика пригласил на должность владелец команды Тамаш Лейштингер, который неоднократно обращался к нему с этим предложением.

"Это была не первая просьба, инициатива или требование от нынешнего владельца "Гонведа", но это впервые, когда я согласился", — заявил Сийярто.

Вместе с Сийярто "Гонвед" заключил соглашение об инвестициях с компанией Vulcan Shield Global, которая будет финансировать модернизацию академии и арены. Также деньги на это даст государство.

"Гонвед" — фодин из самых титулованных клубов Венгрии: 14-кратный чемпион и 8-кратный обладатель Кубка страны.

Сийярто по образованию имеет диплом по управлению в спорте.

Кроме "Гонведа", соратники Орбана контролируют "Ференцварош", "Академию Пушкаша" и "МОЛ Види".

Напомним, после скандала с дронами Сийярто заявил, что Владимир Зеленский теряет рассудок.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
