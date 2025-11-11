Сійярто очолив ФК Гонвед — тепер Віктор Орбан контролює вже чотири клуби

Петер Сійярто. Фото: facebook.com/szijjarto.peter.official/

Команда нинішнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана контролюватиме ще один футбольний клуб в країні. Представники угорської влади контролюють вже чотири команди.

Посаду в ФК "Гонвед" отримав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, повідомляє угорське видання Nemzetisport.hu.

Петер Сіярто. Фото: nemzetisport.hu

Орбан продовжує захоплювати угорський футбол

Сіярто офіційно отримав посаду президента футбольного клубу "Гонвед" Будапешт, який виступає в найвищому дивізіоні країни.

Політика запросив на посаду власник команди Тамаш Лейштінгер, який неодноразово звертався до нього з цією пропозицією.

"Це було не перше прохання, ініціатива чи вимога від нинішнього власника "Гонведа", але це вперше, коли я погодився", — заявив Сіярто.

Разом з Сіярто "Гонвед" уклав угоду про інвестиції з компанією Vulcan Shield Global, яка фінансуватиме модернізацію академії та арени. Також гроші не це дасть держава.

"Гонвед" — один з найтитулованіших клубів Угорщини: 14-разовий чемпіон та 8-кратний володар Кубка країни.

Сіярто за освітою має диплом з управління в спорті.

Крім "Гонведа", соратники Орбана контролюють "Ференцварош", "Академію Пушкаша" та "МОЛ Віді".

