Угорський міністр, що ображав Україну, очолив футбольний клуб
Команда нинішнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана контролюватиме ще один футбольний клуб в країні. Представники угорської влади контролюють вже чотири команди.
Посаду в ФК "Гонвед" отримав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, повідомляє угорське видання Nemzetisport.hu.
Орбан продовжує захоплювати угорський футбол
Сіярто офіційно отримав посаду президента футбольного клубу "Гонвед" Будапешт, який виступає в найвищому дивізіоні країни.
Політика запросив на посаду власник команди Тамаш Лейштінгер, який неодноразово звертався до нього з цією пропозицією.
"Це було не перше прохання, ініціатива чи вимога від нинішнього власника "Гонведа", але це вперше, коли я погодився", — заявив Сіярто.
Разом з Сіярто "Гонвед" уклав угоду про інвестиції з компанією Vulcan Shield Global, яка фінансуватиме модернізацію академії та арени. Також гроші не це дасть держава.
"Гонвед" — один з найтитулованіших клубів Угорщини: 14-разовий чемпіон та 8-кратний володар Кубка країни.
Сіярто за освітою має диплом з управління в спорті.
Крім "Гонведа", соратники Орбана контролюють "Ференцварош", "Академію Пушкаша" та "МОЛ Віді".
Нагадаємо, після скандалу з дронами Сіярто заявив, що Володимир Зеленський втрачає глузд.
