Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Угорський міністр, що ображав Україну, очолив футбольний клуб

Угорський міністр, що ображав Україну, очолив футбольний клуб

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 16:55
Оновлено: 17:44
Сійярто очолив ФК Гонвед — тепер Віктор Орбан контролює вже чотири клуби
Петер Сійярто. Фото: facebook.com/szijjarto.peter.official/

Команда нинішнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана контролюватиме ще один футбольний клуб в країні. Представники угорської влади контролюють вже чотири команди.

Посаду в ФК "Гонвед" отримав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, повідомляє угорське видання Nemzetisport.hu.

Реклама
Читайте також:
Петер Сийярто
Петер Сіярто. Фото: nemzetisport.hu

Орбан продовжує захоплювати угорський футбол

Сіярто офіційно отримав посаду президента футбольного клубу "Гонвед" Будапешт, який виступає в найвищому дивізіоні країни.

Політика запросив на посаду власник команди Тамаш Лейштінгер, який неодноразово звертався до нього з цією пропозицією.

"Це було не перше прохання, ініціатива чи вимога від нинішнього власника "Гонведа", але це вперше, коли я погодився", — заявив Сіярто.

Разом з Сіярто "Гонвед" уклав угоду про інвестиції з компанією Vulcan Shield Global, яка фінансуватиме модернізацію академії та арени. Також гроші не це дасть держава.

"Гонвед" — один з найтитулованіших клубів Угорщини: 14-разовий чемпіон та 8-кратний володар Кубка країни.

Сіярто за освітою має диплом з управління в спорті.

Крім "Гонведа", соратники Орбана контролюють "Ференцварош", "Академію Пушкаша" та "МОЛ Віді".

Нагадаємо, після скандалу з дронами Сіярто заявив, що Володимир Зеленський втрачає глузд.

Вихованець київського "Динамо" проводить успішний сезон та знову хоче стати футболістом біло-синіх.

Також "Динамо" виграли справу у ФІФА у клубу з Саудівської Аравії.

Стало відомо, де та коли можна подивитися матч Франція — Україна.

МЗС футбол Угорщина політики Петер Сіярто
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації