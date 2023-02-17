Сборную Украины по мини-футболу оштрафовали из-за россиян

УЕФА оштрафовал сборную Украины по мини-футболу по итогам матча с россиянами
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение наказать Украинскую ассоциацию мини-футбола за поведение болельщиков в матче со сборной россии.
В центре внимания оказался поединок, который состоялся четвертого февраля 2022 года, сообщает официальный сайт УЕФА.
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Матч с участием сборные Украины и россии по мини-футболу был сыгран четвертого февраля 2022 года в рамках полуфинала чемпионата Европы. Украинцы в той драматической встрече уступили со счетом 2:3, хотя продемонстрировали высокий уровень организации игры.
Наказание для Украины
Украинская ассоциация оштрафована на 20 тысяч евро за "провокационные, оскорбительные и запрещенные скандирования со стороны украинских болельщиков" — именно такую формулировку допустил УЕФА.
Украинские болельщики действительно были активны на трибунах во время того континентального первенства. Они громко и организованно поддерживали сборную Украины на каждом матче. В битве с россиянами с трибун действительно звучали песни, "главным героем" которых является глава кремля. Учитывая год войны в Украине странно наказывать за это украинских болельщиков.
В финале чемпионата Европы по мини-футболу 2022 года сборная россии уступила национальной команде Португалии со счетом 2:4. Это было пятое поражение россиян подряд в финалах континентальных первенств.
Напомним, уже известны результаты всех матчей 1/16 Лиги Европы. На этой стадии турнира в борьбу за трофей вступили гранды европейского футбола.
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