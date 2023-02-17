Збірну України з футзалу оштрафували через росіян

УЄФА оштрафував збірну України з футзалу за підсумками матчу з росіянами
Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняла рішення покарати Українську асоціацію футзалу за поведінку вболівальників у матчі зі збірною росії.
У центрі уваги опинився поєдинок, який відбувся четвертого лютого 2022 року, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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Матч за участю збірних України та росії з футзалу було зіграно четвертого лютого 2022 року в рамках півфіналу чемпіонату Європи. Українці у тій драматичній зустрічі поступилися з рахунком 2:3, хоч продемонстрували високий рівень організації гри.
Покарання для України
Українська асоціація оштрафована на 20 тисяч євро за "провокаційні, образливі та заборонені скандування з боку українських уболівальників" — саме таке формулювання припустився УЄФА.
Українські вболівальники справді були активними на трибунах під час тієї континентальної першості. Вони голосно та організовано підтримували збірну України на кожному матчі. У битві з росіянами із трибун справді звучали пісні, "головним героєм" яких є голова кремля. З огляду на рік війни в Україні дивно карати за це українських уболівальників.
У фіналі чемпіонату Європи з футзалу 2022 року збірна росії поступилася національній команді Португалії з рахунком 2:4. Це була п'ята поразка росіян поспіль у фіналах континентальних першостей.
Нагадаємо, вже відомі результати всіх матчів 1/16 Ліги Європи. На цій стадії турніру у боротьбу за трофей вступили гранди європейського футболу.
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