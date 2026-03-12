Украинский спортсмен Костюк покинул пьедестал во время гимна РФ

Украинский спортсмен отреагировал на гимн РФ во время награжения
Украинский борец Артур Костюк выразил протест во время церемонии награждения россиянина на чемпионате Европы U23. Турнир проходит в Сербии.
Костюк возразил против участия в международном турнире российских спортсменов, сообщает портал Новини.LIVE.
Украинец стал бронзовым призером соревнований в весовой категории до 86 килограммов. Победу в этой дисциплине одержал представитель России Бозигит Исламгереев.
Красноречивая реакция Костюка
Российский спортсмен выступал на турнире с национальной символикой. Этот чемпионат Европы стал первым официальным соревнованием с 2021 года, где российским атлетам снова разрешили использовать флаг и гимн.
Когда во время церемонии награждения прозвучал российский гимн, 18-летний украинец покинул свое место на пьедестале. После этого Костюк повернулся спиной к флагштокам с флагами.
Артур Костюк — молодой украинский борец вольного стиля, выступающий в весовой категории до 86 килограммов. Он считается одним из перспективных представителей нового поколения украинской борьбы и регулярно участвует в международных турнирах среди молодежи. На чемпионате Европы U23 спортсмен завоевал бронзовую медаль.
