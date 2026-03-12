Видео
Украинский спортсмен отреагировал на гимн РФ во время награжения

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 13:47
Украинский спортсмен Костюк покинул пьедестал во время гимна РФ
Артур Костюк во время выступления. Фото: UWW

Украинский борец Артур Костюк выразил протест во время церемонии награждения россиянина на чемпионате Европы U23. Турнир проходит в Сербии.

Костюк возразил против участия в международном турнире российских спортсменов, сообщает портал Новини.LIVE

Украинец стал бронзовым призером соревнований в весовой категории до 86 килограммов. Победу в этой дисциплине одержал представитель России Бозигит Исламгереев. 

Артур Костюк
Артур Костюк (справа) во время награждения. Фото: скриншот YouTube

Красноречивая реакция Костюка

Российский спортсмен выступал на турнире с национальной символикой. Этот чемпионат Европы стал первым официальным соревнованием с 2021 года, где российским атлетам снова разрешили использовать флаг и гимн.

Когда во время церемонии награждения прозвучал российский гимн, 18-летний украинец покинул свое место на пьедестале. После этого Костюк повернулся спиной к флагштокам с флагами. 

Артур Костюк — молодой украинский борец вольного стиля, выступающий в весовой категории до 86 килограммов. Он считается одним из перспективных представителей нового поколения украинской борьбы и регулярно участвует в международных турнирах среди молодежи. На чемпионате Европы U23 спортсмен завоевал бронзовую медаль. 

спорт украинцы вольная борьба российские спортсмены Артур Рудько
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
