Україна
Українець Костюк влаштував протест через росіянина на Євро з боротьби

Українець Костюк влаштував протест через росіянина на Євро з боротьби

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 13:47
Костюк відвернувся на церемонії нагороження російського спортсмена
Артур Костюк під час виступу. Фото: UWW

Український борець Артур Костюк під час церемонії нагородження на чемпіонаті Європи U23 висловив протест через перемогу російського спортсмена. Змагання відбуваються на території Сербії.

Костюк заперечив проти участі в міжнародному турнірі російських атлетів, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Українець став бронзовим призером змагань у ваговій категорії до 86 кілограмів. Перемогу в цій дисципліні здобув представник Росії Бозигіт Ісламгереєв.

Артур Костюк
Артур Костюк (праворуч) під час нагородження. Фото: скриншот YouTube

Красномовна реакція Костюка

Російський спортсмен виступав на турнірі з національною символікою. Цей чемпіонат Європи став першим офіційним змаганням із 2021 року, де російським атлетам знову дозволили використовувати прапор та гімн.

Коли під час церемонії нагородження пролунав російський гімн, 18-річний українець покинув своє місце на п'єдесталі. Після цього Костюк повернувся спиною до флагштоків із прапорами.

Артур Костюк — молодий український борець вільного стилю, який виступає у ваговій категорії до 86 кілограмів. Він вважається одним із перспективних представників нового покоління української боротьби і регулярно бере участь у міжнародних турнірах серед молоді. На чемпіонаті Європи U23 спортсмен завоював бронзову медаль.

Нагадаємо, американський боксер Майк Тайсон оцінив внесок в історію цього виду спорту українця Олександра Усика.

Норвезький "Буде-Глімт" став першою командою зі своєї країни, яка виграла п'ять поспіль матчів у Лізі чемпіонів.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробная версия Premium закончилась

спорт українці вільна боротьба російські спортсмени Артур Рудько
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
