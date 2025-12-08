Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Украинский вратарь дебютировал за испанскую команду

Украинский вратарь дебютировал за испанскую команду

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 19:01
Кинарейкин сыграл первый официальный матч за Вильярреал Б
Яков Кинарейкин работает на тренировке. Фото: instagram.com/kinareikin.y12/

Украинский голкипер Яков Кинарейкин провел свой первый официальный матч за "Вильярреал" Б в 15-м туре третьего дивизиона Испании. Он отыграл полный поединок против "Теруэля".

"Желтая субмарина" уверенно начала поединок, но не сумела довести его до победы, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

"Вильярреал" Б открыл счет на 47-й минуте и контролировал ход матча большую часть времени. Однако концовка оказалась драматичной. Гости прибавили и дважды поразили ворота Кинарейкина: сначала на 86-й минуте, а затем уже в компенсированное время. 

Яков Кинарейкин
Яков Кинарейкин во время выхода на поле. Фото: instagram.com/kinareikin.y12/

Дебют Кинарейкина оказался неоднозначным

Команда украинца упустила важные очки, хотя по рисунку игры выглядела убедительнее соперника и могла закрепить преимущество раньше.

Яков Кинарейкин перешел в структуру "Вильярреала" в июле за 700 тысяч евро, это был один из заметных украинских трансферов этого лета. Голкипер подписал длительное соглашение до 30 июня 2030 года и по плану клуба должен провести текущий сезон в составе "Вильярреала" Б, получая игровую практику и постепенно интегрируясь в систему команды. Ранее он выступал за "Днепр-1", где прошел путь от дубля до основного состава и стал одним из самых перспективных молодых вратарей украинского чемпионата. 

Напомним, стали известны детали контракта и зарплаты Юрия Вернидуба в азербайджанском "Нефтчи". 

В "Ливерпуле" обострился конфликт между тренером Арне Слотом и форвардом Мохаммедом Салахом. 

спорт футбол Испанская Ла Лига Вильярреал Якив Кинарейкин
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации