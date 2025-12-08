Кинарейкин сыграл первый официальный матч за Вильярреал Б

Яков Кинарейкин работает на тренировке. Фото: instagram.com/kinareikin.y12/

Украинский голкипер Яков Кинарейкин провел свой первый официальный матч за "Вильярреал" Б в 15-м туре третьего дивизиона Испании. Он отыграл полный поединок против "Теруэля".

"Желтая субмарина" уверенно начала поединок, но не сумела довести его до победы, сообщает портал Новини.LIVE.

"Вильярреал" Б открыл счет на 47-й минуте и контролировал ход матча большую часть времени. Однако концовка оказалась драматичной. Гости прибавили и дважды поразили ворота Кинарейкина: сначала на 86-й минуте, а затем уже в компенсированное время.

Яков Кинарейкин во время выхода на поле. Фото: instagram.com/kinareikin.y12/

Дебют Кинарейкина оказался неоднозначным

Команда украинца упустила важные очки, хотя по рисунку игры выглядела убедительнее соперника и могла закрепить преимущество раньше.

Яков Кинарейкин перешел в структуру "Вильярреала" в июле за 700 тысяч евро, это был один из заметных украинских трансферов этого лета. Голкипер подписал длительное соглашение до 30 июня 2030 года и по плану клуба должен провести текущий сезон в составе "Вильярреала" Б, получая игровую практику и постепенно интегрируясь в систему команды. Ранее он выступал за "Днепр-1", где прошел путь от дубля до основного состава и стал одним из самых перспективных молодых вратарей украинского чемпионата.

