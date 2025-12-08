Відео
Український воротар дебютував за іспанську команду

Український воротар дебютував за іспанську команду

Дата публікації: 8 грудня 2025 19:01
Кінарейкін зіграв перший офіційний матч за Вільярреал Б
Яків Кінарейкін працює на тренуванні. Фото: instagram.com/kinareikin.y12/

Український голкіпер Яків Кінарейкін провів свій перший офіційний матч за "Вільярреал" Б у 15-му турі третього дивізіону Іспанії. Він відіграв повний поєдинок проти "Теруеля".

"Жовта субмарина" впевнено розпочала поєдинок, але не зуміла довести його до перемоги, повідомляє портал Новини.LIVE.

"Вільярреал" Б відкрив рахунок на 47-й хвилині й контролював хід матчу більшу частину часу. Однак кінцівка виявилася драматичною. Гості додали та двічі вразили ворота Кінарейкіна: спочатку на 86-й хвилині, а потім уже в компенсований час.

Яков Кинарейкин
Яків Кінарейкін під час виходу на поле. Фото: instagram.com/kinareikin.y12/

Дебют Кінарейкіна виявився неоднозначним

Команда українця змарнувала важливі очки, хоча за малюнком гри виглядала переконливішою за суперника та могла закріпити перевагу раніше.

Яків Кінарейкін перейшов у структуру "Вільярреала" в липні за 700 тисяч євро, це був один із помітних українських трансферів цього літа. Голкіпер підписав тривалу угоду до 30 червня 2030 року і за планом клубу має провести поточний сезон у складі "Вільярреала" Б, отримуючи ігрову практику та поступово інтегруючись у систему команди. Раніше він виступав за "Дніпро-1", де пройшов шлях від дубля до основного складу та став одним із найперспективніших молодих воротарів українського чемпіонату.

