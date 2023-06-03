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Украина завоевала серебро на этапе Гран-при Европы по стрельбе из лука

3 июня 2023 11:00
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Украина завоевала серебро на этапе Гран-при Европы по стрельбе из лука
Сборная Украины с выигранными медалями. Фото: Олег Осипенко/Suspilne.Media
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На втором этапе Гран-при Европы по стрельбе из лука женская сборная Украины завоевала серебряную медаль.

Для украинской команды эта награда стала первой на этапе, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на результаты турнира.

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Вероника Марченко помогла Украине выиграть первую медаль на этапе. Фото: UATV

Первая медаль на турнире с горечью второго места

Сборная Украины по женскому олимпийскому луку выиграла серебряную медаль в командных соревнованиях.

Украинская команда в составе Соломии Гнып, Вероники Марченко и Анастасии Павловой набрал 1879 баллов в квалификации, что стало лучшим результатом среди всех команд. Украинкам удалось обойти на 5 баллов команду Испании. Также первая позиция позволила девушка напрямую выйти в 1/4 финала.

В четвертьфинале Гнып, Марченко и Павлова очень уверенно прошли Грузию (6:0), в полуфинале не оставили шансов Греции (6:0), а в финале уступили на тайбрейке испанской тройке в составе Элии Каналес, Лейры Фернандес и Ирати Унамунсаги со счетом 1:4.

Результат Украины

Квалификация: 1879 очков (1-е место)

1/4 финала: Украина — Грузия 6:0

1/2 финала: Украина — Греция 6:0

Финал: Украина — Испания 4:5

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