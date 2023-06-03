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Україна здобула срібло на етапі Гран-прі Європи зі стрільби з лука

3 червня 2023 11:00
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Україна здобула срібло на етапі Гран-прі Європи зі стрільби з лука
Збірна України із виграними медалями. Фото: Олег Осипенко/Suspilne.Media
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На другому етапі Гран-прі Європи зі стрільби з лука жіноча збірна України здобула срібну медаль.

Для української команди ця нагорода стала першою на етапі, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на результати турніру.

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Вероніка Марченко допомогла Україні виграти першу медаль на етапі. Фото: UATV

Перша медаль на турнірі з гіркотою другого місця

Збірна України з жіночого олімпійського лука виграла срібну медаль у командних змаганнях.

Українська команда у складі Соломії Гнип, Вероніки Марченко та Анастасії Павлової набрала 1879 балів у кваліфікації, що стало найкращим результатом серед усіх команд. Українкам удалося обійти на 5 балів команду Іспанії. Також перша позиція дозволила дівчина прямо вийти до 1/4 фіналу.

У чвертьфіналі Гнип, Марченко та Павлова дуже впевнено пройшли Грузію (6:0), у півфіналі не залишили шансів Греції (6:0), а у фіналі поступилися на тайбрейку іспанській трійці у складі Елії Каналес, Лейри Фернандес та Іраті Унамунсагі з рахунком 4:5.

Результат України

Кваліфікація : 1879 очок (1-е місце)

1/4 фіналу : Україна — Грузія 6:0

1/2 фіналу : Україна — Греція 6:0

Фінал : Україна — Іспанія 4:5

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