Україна здобула срібло на етапі Гран-прі Європи зі стрільби з лука
На другому етапі Гран-прі Європи зі стрільби з лука жіноча збірна України здобула срібну медаль.
Для української команди ця нагорода стала першою на етапі, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на результати турніру.
Етап Гран-прі Європи відбувається у хорватському Умазі з 28 травня по 4 червня.
Перша медаль на турнірі з гіркотою другого місця
Збірна України з жіночого олімпійського лука виграла срібну медаль у командних змаганнях.
Українська команда у складі Соломії Гнип, Вероніки Марченко та Анастасії Павлової набрала 1879 балів у кваліфікації, що стало найкращим результатом серед усіх команд. Українкам удалося обійти на 5 балів команду Іспанії. Також перша позиція дозволила дівчина прямо вийти до 1/4 фіналу.
У чвертьфіналі Гнип, Марченко та Павлова дуже впевнено пройшли Грузію (6:0), у півфіналі не залишили шансів Греції (6:0), а у фіналі поступилися на тайбрейку іспанській трійці у складі Елії Каналес, Лейри Фернандес та Іраті Унамунсагі з рахунком 4:5.
Результат України
Кваліфікація : 1879 очок (1-е місце)
1/4 фіналу : Україна — Грузія 6:0
1/2 фіналу : Україна — Греція 6:0
Фінал : Україна — Іспанія 4:5
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