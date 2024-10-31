Украинский автогонщик Бондарев установил уникальное достижение

Александр Бондарев после гонки. Фото: instagram.com/pilot.bondarev/

Молодой украинский пилот Александр Бондарев продолжает покорять Формулу-4. Это один из этапов для спортсменов, которые только начинают свой путь в шоссейно-кольцевых автогонках.

Бондарев успешно завершил сезон в турнире и готовится к прогрессу в следующем сезоне, сообщает Motosport.

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Александр Бондарев садится в свой болид. Фото: instagram.com/pilot.bondarev/

Какое место занял украинец

Бондарев вместе с 39 другими пилотами принял участие в гонке, которая прошла под проливным дождем в итальянской Монце. Александр продемонстрировал свой лучший результат и занял 11 место в итоговом зачете.

В своей дебютной гонке в Барселоне Бондарев стал 18-м, его прогресс виден невооруженным взглядом. Украинец проехал всего 2 этапа из 7, но результаты позволили ему занять 30 место среди 52 пилотов по итогам сезона.

Бондарев встретит межсезонье в хорошем настроении, а уже в начале 2025 года его ждет участие в чемпионате Ближнего Востока. Турнир стартует в середине января в Кувейте.

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