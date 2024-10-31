Український автогонщик Бондарев установив унікальне досягнення

Олександр Бондарев після перегонів. Фото: instagram.com/pilot.bondarev/

Молодий український пілот Олександр Бондарев продовжує підкорювати Формулу-4. Це один з етапів для спортсменів, які тільки починають свій шлях у шосейно-кільцевих автоперегонах.

Бондарев успішно завершив сезон у турнірі й готується до прогресу наступного сезону, повідомляє Motosport.

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Олександр Бондарев нещодавно завершив кар'єру в картингу й перейшов до Формули-4, де став пілотом команди Prema Racing та учасником академії Williams Racing. Український пілот успішно провів свою другу гонку і досяг вражаючого прогресу.

Олександр Бондарев сідає у свій болід. Фото: instagram.com/pilot.bondarev/

Яке місце зайняв українець

Бондарев разом із 39 іншими пілотами взяв участь у гонці, яка пройшла під зливою в італійській Монці. Олександр продемонстрував свій найкращий результат та посів 11 місце у підсумковому заліку.

У своїх дебютних перегонах у Барселоні Бондарев став 18-м, його прогрес видно неозброєним поглядом. Українець проїхав лише 2 етапи з 7, але результати дозволили йому посісти 30 місце серед 52 пілотів за підсумками сезону.

Бондарев зустріне міжсезоння у гарному настрої, а вже на початку 2025 року на нього чекає участь у чемпіонаті Близького Сходу. Турнір стартує в середині січня у Кувейті.

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