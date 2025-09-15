Видео
Сбежавший в Россию украинец подписал контракт с местным клубом

Сбежавший в Россию украинец подписал контракт с местным клубом

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 13:31
Роспутько, который сбежал из Украины, подписал контракт с клубом из РФ
Александр Роспутько в составе "Шахтера". Фото: пресс-служба клуба

Полузащитник Александр Роспутько, сбежавший с Украины после матча Юношеской лиги УЕФА в 2023 году, окончательно оформил переход в российский футбол.

Он завершил адаптацию в "Чайке" из Ростовской области и уже тренируется в составе основной команды, сообщают местные СМИ.

Читайте также:

История игрока получила огласку год назад, когда стало известно, что после поездки в Бельгию он не вернулся на родину. Позже выяснилось, что футболист перебрался в Россию и готовится продолжить карьеру на местном уровне. 

Александр Роспутько
Александр Роспутько с украинским флагом. Фото: Instagram

Теперь Роспутько официально включен в основной состав "Чайки". В ближайшем туре команда сыграет с "Черноморцем" из Новороссийска, и вопрос участия полузащитника в матче будет решаться тренерским штабом непосредственно перед игрой.

Что будет с бывшим украинским спортсменом

Ростовский клуб выступает в Лиге Пари и пока показывает нестабильные результаты. По состоянию на сегодняшний день команда занимает 17-е место в турнирной таблице и пытается уйти из зоны аутсайдеров.

Для Роспутько это первый опыт в профессиональном футболе России. Его карьера в Украине оборвалась после скандального решения не возвращаться из заграничной поездки, и теперь он пробует закрепиться в составе клуба из нижней части таблицы. 

Напомним, у Криштиану Роналду появилась новая цель, которой он хочет добиться перед завершением карьеры. 

Один из футболистов сборной Украины мог переехать в Англию, однако местный клуб смутили травмы игрока. 

спорт футбол ФК Шахтер война в Украине российские спортсмены
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
