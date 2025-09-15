Роспутько, который сбежал из Украины, подписал контракт с клубом из РФ

Александр Роспутько в составе "Шахтера". Фото: пресс-служба клуба

Полузащитник Александр Роспутько, сбежавший с Украины после матча Юношеской лиги УЕФА в 2023 году, окончательно оформил переход в российский футбол.

Он завершил адаптацию в "Чайке" из Ростовской области и уже тренируется в составе основной команды, сообщают местные СМИ.

История игрока получила огласку год назад, когда стало известно, что после поездки в Бельгию он не вернулся на родину. Позже выяснилось, что футболист перебрался в Россию и готовится продолжить карьеру на местном уровне.

Александр Роспутько с украинским флагом. Фото: Instagram

Теперь Роспутько официально включен в основной состав "Чайки". В ближайшем туре команда сыграет с "Черноморцем" из Новороссийска, и вопрос участия полузащитника в матче будет решаться тренерским штабом непосредственно перед игрой.

Что будет с бывшим украинским спортсменом

Ростовский клуб выступает в Лиге Пари и пока показывает нестабильные результаты. По состоянию на сегодняшний день команда занимает 17-е место в турнирной таблице и пытается уйти из зоны аутсайдеров.

Для Роспутько это первый опыт в профессиональном футболе России. Его карьера в Украине оборвалась после скандального решения не возвращаться из заграничной поездки, и теперь он пробует закрепиться в составе клуба из нижней части таблицы.

