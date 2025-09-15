Відео
Українець, який утік до РФ, підписав контракт із місцевим клубом

Українець, який утік до РФ, підписав контракт із місцевим клубом

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 13:31
Роспутько, який утік з України, підписав контракт із клубом із РФ
Олександр Роспутько у складі "Шахтаря". Фото: пресслужба клубу

Півзахисник Олександр Роспутько, який втік з України після матчу Юнацької ліги УЄФА 2023 року, остаточно оформив перехід у російський футбол.

Він завершив адаптацію в "Чайці" з Ростовської області й вже тренується у складі основної команди, повідомляють місцеві ЗМІ.

Читайте також:

Історія гравця набула розголосу рік тому, коли стало відомо, що після поїздки до Бельгії він не повернувся на батьківщину. Пізніше з'ясувалося, що футболіст перебрався в Росію та готується продовжити кар'єру на місцевому рівні.

Александр Роспутько
Олександр Роспутько з українським прапором. Фото: Instagram

Тепер Роспутько офіційно зарахований до основного складу "Чайки". У найближчому турі команда зіграє з "Чорноморцем" із Новоросійська, і питання участі півзахисника в матчі вирішуватиме тренерський штаб безпосередньо перед грою.

Що буде з колишнім українським спортсменом

Ростовський клуб виступає в Лізі Парі й поки що показує нестабільні результати. Станом на сьогодні команда посідає 17-те місце в турнірній таблиці та намагається вийти із зони аутсайдерів.

Для Роспутька це перший досвід у професійному футболі Росії. Його кар'єра в Україні обірвалася після скандального рішення не повертатися із закордонної поїздки, і тепер він пробує закріпитися у складі клубу з нижньої частини таблиці.

Нагадаємо, у Кріштіану Роналду з'явилася нова мета, якої він хоче досягти перед завершенням кар'єри.

Один із футболістів збірної України міг переїхати до Англії, проте місцевий клуб збентежили травми гравця.

спорт футбол ФК Шахтар війна в Україні російські спортсмени
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
