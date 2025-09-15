Роспутько, який утік з України, підписав контракт із клубом із РФ

Олександр Роспутько у складі "Шахтаря". Фото: пресслужба клубу

Півзахисник Олександр Роспутько, який втік з України після матчу Юнацької ліги УЄФА 2023 року, остаточно оформив перехід у російський футбол.

Він завершив адаптацію в "Чайці" з Ростовської області й вже тренується у складі основної команди, повідомляють місцеві ЗМІ.

Реклама

Читайте також:

Історія гравця набула розголосу рік тому, коли стало відомо, що після поїздки до Бельгії він не повернувся на батьківщину. Пізніше з'ясувалося, що футболіст перебрався в Росію та готується продовжити кар'єру на місцевому рівні.

Олександр Роспутько з українським прапором. Фото: Instagram

Тепер Роспутько офіційно зарахований до основного складу "Чайки". У найближчому турі команда зіграє з "Чорноморцем" із Новоросійська, і питання участі півзахисника в матчі вирішуватиме тренерський штаб безпосередньо перед грою.

Що буде з колишнім українським спортсменом

Ростовський клуб виступає в Лізі Парі й поки що показує нестабільні результати. Станом на сьогодні команда посідає 17-те місце в турнірній таблиці та намагається вийти із зони аутсайдерів.

Для Роспутька це перший досвід у професійному футболі Росії. Його кар'єра в Україні обірвалася після скандального рішення не повертатися із закордонної поїздки, і тепер він пробує закріпитися у складі клубу з нижньої частини таблиці.

Нагадаємо, у Кріштіану Роналду з'явилася нова мета, якої він хоче досягти перед завершенням кар'єри.

Один із футболістів збірної України міг переїхати до Англії, проте місцевий клуб збентежили травми гравця.