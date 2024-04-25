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Украинец Олег Верняев завоевал серебро на Чемпионате Европы по спортивной гимнастике

25 апреля 2024 04:20
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Украинец Олег Верняев завоевал серебро на Чемпионате Европы по спортивной гимнастике
Олег Верняев (слева) вместе с другими призерами. Фото: instagram.com/verniaiev13
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Олег Верняев завоевал серебряную медаль в многоборье на Чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Это первая медаль Украины на континентальном первенстве, начавшемся в итальянском городе Римини в среду, 24 апреля.

Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

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Что известно о достижении спортсмена

Олег Верняев занял второе место пьедестала почета в многоборье. Его результат — 84,031 балла. Это всего на 0,234 балла меньше киприота Мариоса Георгиу — 84 265 баллов. На третьем месте оказался итальянец Юмин Аббаддини с результатом — 83 765.

В последний раз на подиум Чемпионата Европы Олег Верняев поднимался еще в 2017 году. Тогда он получил для Украины три медали: две золотые, в том числе и в многоборье, и одну бронзовую.

Как спортсмен прокомментировал свою победу

В посте в Instagram Олег Верняев отметил, что до сих пор не может поверить в эту победу.

"Еще не такой старый, как говорят некоторые. До сих пор и не верю... Но как же эта медаль важна для того, чтобы поверить в себя и понять, что я все еще могу бороться и идти вперед. Спасибо всем кто был и есть рядом! Спасибо за поддержку! — написал гимнаст.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Oleg Verniaiev (@verniaiev13)

Еще не так стар, как говорят некоторые. До сих пор не верю... Но как эта медаль важна для того, чтобы поверить в себя и понять, что я все еще могу сражаться и идти вперед. Спасибо всем кто был и есть рядом! Спасибо за поддержку! Слава Украине!
Подробнее по ссылке: https://xsport.ua/ru/gymnastics_s/news/shche-ne-takyy-staryy-yak-kazhut-deyaki-vernyaev-vyslovyvsya-pro-zavoyovane-sriblo-na-che_8934296/
© XSPORT.ua
Еще не так стар, как говорят некоторые. До сих пор не верю... Но как эта медаль важна для того, чтобы поверить в себя и понять, что я все еще могу сражаться и идти вперед. Спасибо всем кто был и есть рядом! Спасибо за поддержку! Слава Украине!
Подробнее по ссылке: https://xsport.ua/ru/gymnastics_s/news/shche-ne-takyy-staryy-yak-kazhut-deyaki-vernyaev-vyslovyvsya-pro-zavoyovane-sriblo-na-che_8934296/
© XSPORT.ua
Еще не так стар, как говорят некоторые. До сих пор не верю... Но как эта медаль важна для того, чтобы поверить в себя и понять, что я все еще могу сражаться и идти вперед. Спасибо всем кто был и есть рядом! Спасибо за поддержку! Слава Украине!
Подробнее по ссылке: https://xsport.ua/ru/gymnastics_s/news/shche-ne-takyy-staryy-yak-kazhut-deyaki-vernyaev-vyslovyvsya-pro-zavoyovane-sriblo-na-che_8934296/
© XSPORT.ua

Напомним, в конце февраля Сборная Украины по стрельбе из лука получила девять медалей на проходившем в Хорватии чемпионате Европы.

Также мы писали о том, что в начале марта в Одессе прошел масштабный турнир по спортивному самбо. Соревнования посвятили памяти легенды украинского спорта Вахида Сабирова. В турнире приняли участие более 130 спортсменов из разных регионов Украины.

Гимнастика
Олег Верняев
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медаль

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