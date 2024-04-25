Украинец Олег Верняев завоевал серебро на Чемпионате Европы по спортивной гимнастике
Олег Верняев завоевал серебряную медаль в многоборье на Чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Это первая медаль Украины на континентальном первенстве, начавшемся в итальянском городе Римини в среду, 24 апреля.
Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.
Что известно о достижении спортсмена
Олег Верняев занял второе место пьедестала почета в многоборье. Его результат — 84,031 балла. Это всего на 0,234 балла меньше киприота Мариоса Георгиу — 84 265 баллов. На третьем месте оказался итальянец Юмин Аббаддини с результатом — 83 765.
В последний раз на подиум Чемпионата Европы Олег Верняев поднимался еще в 2017 году. Тогда он получил для Украины три медали: две золотые, в том числе и в многоборье, и одну бронзовую.
Как спортсмен прокомментировал свою победу
В посте в Instagram Олег Верняев отметил, что до сих пор не может поверить в эту победу.
"Еще не такой старый, как говорят некоторые. До сих пор и не верю... Но как же эта медаль важна для того, чтобы поверить в себя и понять, что я все еще могу бороться и идти вперед. Спасибо всем кто был и есть рядом! Спасибо за поддержку! — написал гимнаст.
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Подробнее по ссылке: https://xsport.ua/ru/gymnastics_s/news/shche-ne-takyy-staryy-yak-kazhut-deyaki-vernyaev-vyslovyvsya-pro-zavoyovane-sriblo-na-che_8934296/
© XSPORT.ua
Подробнее по ссылке: https://xsport.ua/ru/gymnastics_s/news/shche-ne-takyy-staryy-yak-kazhut-deyaki-vernyaev-vyslovyvsya-pro-zavoyovane-sriblo-na-che_8934296/
© XSPORT.ua
Напомним, в конце февраля Сборная Украины по стрельбе из лука получила девять медалей на проходившем в Хорватии чемпионате Европы.
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