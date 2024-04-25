Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Українець Олег Верняєв завоював срібло на Чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики arrow

Українець Олег Верняєв завоював срібло на Чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики

25 квітня 2024 04:20
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Українець Олег Верняєв завоював срібло на Чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики
Олег Верняєв (зліва) разом із іншими призерами. Фото: instagram.com/verniaiev13
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Олег Верняєв здобув срібну медаль у багатоборстві на Чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики. Це перша медаль України на континентальній першості, яка розпочалася в італійському місті Ріміні в середу, 24 квітня.

Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

Читайте також:

Що відомо про досягнення спортсмена

Олег Верняєв посів другу сходинку п'єдесталу пошани в багатоборстві. Його результат — 84,031 бала. Це лише на 0,234 бала менше за показник кіпріота Маріоса Георгіу — 84 265 балів. На третьому місці опинився італієць Юмін Аббаддіні з результатом — 83 765.

Востаннє на подіум Чемпіонату Європи Олег Верняєв підіймався ще у 2017 році. Тоді він здобув для України три медалі: дві золоті, зокрема й у багатоборстві, та одну бронзову.

Як спортсмен прокоментував свою перемогу

У пості в Instagram Олег Верняєв зазначив, що досі не може повірити в цю перемогу.

"Ще не такий старий, як кажуть деякі. Досі й не вірю... Але як же ж ця медаль важлива для того, щоб повірити в себе і зрозуміти, що я все ще можу боротися та йти вперед. Дякую всім хто був і є поруч! Дякую за підтримку! Слава Україні!" — написав гімнаст.

Ще не такий старий, як кажуть деякі. Досі не вірю... Але як ця медаль важлива для того, щоб повірити в себе і зрозуміти, що я все ще можу боротися і йти вперед. Дякую всім хто був і є поряд! Дякую за підтримку! Слава Україні!
Докладніше за посиланням: https://xsport.ua/ua/gymnastics_s/news/shche-ne-takyy-staryy-yak-kazhut-deyaki-vernyaev-vyslovyvsya-pro-zavoyovane-sriblo-na-che_8934296/
© XSPORT.ua
Ще не такий старий, як кажуть деякі. Досі не вірю... Але як ця медаль важлива для того, щоб повірити в себе і зрозуміти, що я все ще можу боротися і йти вперед. Дякую всім хто був і є поряд! Дякую за підтримку! Слава Україні!
Докладніше за посиланням: https://xsport.ua/ua/gymnastics_s/news/shche-ne-takyy-staryy-yak-kazhut-deyaki-vernyaev-vyslovyvsya-pro-zavoyovane-sriblo-na-che_8934296/
© XSPORT.ua
Ще не такий старий, як кажуть деякі. Досі не вірю... Але як ця медаль важлива для того, щоб повірити в себе і зрозуміти, що я все ще можу боротися і йти вперед. Дякую всім хто був і є поряд! Дякую за підтримку! Слава Україні!
Докладніше за посиланням: https://xsport.ua/ua/gymnastics_s/news/shche-ne-takyy-staryy-yak-kazhut-deyaki-vernyaev-vyslovyvsya-pro-zavoyovane-sriblo-na-che_8934296/
© XSPORT.ua

Нагадаємо, наприкінці лютого Збірна України зі стрільби з луку здобула дев'ять медалей на Чемпіонаті Європи, який проходив у Хорватії.

Також ми писали про те, що на початку березня в Одесі відбувся масштабний турнір зі спортивного самбо. Змагання присвятили пам’яті легенди українського спорту Вахіда Сабірова. У турнірі взяли участь понад 130 спортсменів з різних регіонів України.

Гімнастика
Олег Верняєв
спортсмен
чемпіон
медаль

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри