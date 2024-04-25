Українець Олег Верняєв завоював срібло на Чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики

Олег Верняєв (зліва) разом із іншими призерами. Фото: instagram.com/verniaiev13

Олег Верняєв здобув срібну медаль у багатоборстві на Чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики. Це перша медаль України на континентальній першості, яка розпочалася в італійському місті Ріміні в середу, 24 квітня.

Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

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Що відомо про досягнення спортсмена

Олег Верняєв посів другу сходинку п'єдесталу пошани в багатоборстві. Його результат — 84,031 бала. Це лише на 0,234 бала менше за показник кіпріота Маріоса Георгіу — 84 265 балів. На третьому місці опинився італієць Юмін Аббаддіні з результатом — 83 765.

Востаннє на подіум Чемпіонату Європи Олег Верняєв підіймався ще у 2017 році. Тоді він здобув для України три медалі: дві золоті, зокрема й у багатоборстві, та одну бронзову.

Як спортсмен прокоментував свою перемогу

У пості в Instagram Олег Верняєв зазначив, що досі не може повірити в цю перемогу.

"Ще не такий старий, як кажуть деякі. Досі й не вірю... Але як же ж ця медаль важлива для того, щоб повірити в себе і зрозуміти, що я все ще можу боротися та йти вперед. Дякую всім хто був і є поруч! Дякую за підтримку! Слава Україні!" — написав гімнаст.



Докладніше за посиланням:

© XSPORT.ua Ще не такий старий, як кажуть деякі. Досі не вірю... Але як ця медаль важлива для того, щоб повірити в себе і зрозуміти, що я все ще можу боротися і йти вперед. Дякую всім хто був і є поряд! Дякую за підтримку! Слава Україні!Докладніше за посиланням: https://xsport.ua/ua/gymnastics_s/news/shche-ne-takyy-staryy-yak-kazhut-deyaki-vernyaev-vyslovyvsya-pro-zavoyovane-sriblo-na-che_8934296/ © XSPORT.ua



Докладніше за посиланням:

© XSPORT.ua Ще не такий старий, як кажуть деякі. Досі не вірю... Але як ця медаль важлива для того, щоб повірити в себе і зрозуміти, що я все ще можу боротися і йти вперед. Дякую всім хто був і є поряд! Дякую за підтримку! Слава Україні!Докладніше за посиланням: https://xsport.ua/ua/gymnastics_s/news/shche-ne-takyy-staryy-yak-kazhut-deyaki-vernyaev-vyslovyvsya-pro-zavoyovane-sriblo-na-che_8934296/ © XSPORT.ua



Докладніше за посиланням:

© XSPORT.ua Ще не такий старий, як кажуть деякі. Досі не вірю... Але як ця медаль важлива для того, щоб повірити в себе і зрозуміти, що я все ще можу боротися і йти вперед. Дякую всім хто був і є поряд! Дякую за підтримку! Слава Україні!Докладніше за посиланням: https://xsport.ua/ua/gymnastics_s/news/shche-ne-takyy-staryy-yak-kazhut-deyaki-vernyaev-vyslovyvsya-pro-zavoyovane-sriblo-na-che_8934296/ © XSPORT.ua

Нагадаємо, наприкінці лютого Збірна України зі стрільби з луку здобула дев'ять медалей на Чемпіонаті Європи, який проходив у Хорватії.

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