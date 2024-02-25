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Збірна України зі стрільби з лука здобула дев'ять нагород на Євро

25 лютого 2024 16:20
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Дмитро Богомолов
Журналіст
Збірна України зі стрільби з лука здобула дев'ять нагород на Євро
Данило Неделько та тренер Наталія Бурдейна. Фото: НОК Одеси
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Збірна України зі стрільби з лука успішно завершила виступи на чемпіонаті Європи-2024 у приміщенні, що проходив у хорватському Вараждині. В активі українців — 9 медалей.

Подробиці — в матеріалі Новини.LIVE.

Чемпіонами Європи в особистих змаганнях стали Віталій Вдовенко (блочний лук, U21) та Дзвенислава Черник (класичний лук, U21). 

Другі в загальному заліку

Ще три золота українці вибороли у командних змаганнях: Дарія Коваль, Ольга Чеботаренко, Дзвенислава Черник (класичний лук, U21 юніорки); Анастасія Павлова, Ірина Третьякова, Соломія Гнип (класичний лук, жінки); Іван Кожокарь, Віктор Рубан, Михайло Усач (класичний лук, чоловіки).

Срібними призерами континентальної першості стали Анастасія Павлова (класичний лук, жінки) та команда у складі Костянтина Ваксмана, Олега Драбіка та Івана Романюка (класичний лук, U21 юніори).

Бронзові нагороди здобули Михайло Усач (класичний лук, чоловіки) та команда у складі Віталія Вдовенка, Данила Неделька та Святослава Карпенка (блочний лук, U21 юніори).

У медальному заліку чемпіонату Європи у приміщенні збірна України стала другою, поступившись лише італійцям.

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спорт
Хорватія
євро
Стрільба з лука

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