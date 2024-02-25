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Сборная Украины по стрельбе из лука добыла девять наград на Евро

25 февраля 2024 16:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Сборная Украины по стрельбе из лука добыла девять наград на Евро
Даниил Неделько и тренер Наталья Бурдейна. Фото: НОК Одессы
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Сборная Украины по стрельбе из лука успешно завершила выступления на чемпионате Европы-2024 в помещении, проходившем в хорватском Вараждине. В активе украинцев 9 медалей.

Подробности в материале Новини.LIVE.

Чемпионами Европы в личных соревнованиях стали Виталий Вдовенко (блочный лук, U21) и Дзвенислава Черник (классический лук, U21).

Вторые в общем зачете

Еще три золота украинцы завоевали в командных соревнованиях: Дарья Коваль, Ольга Чеботаренко, Дзвенислава Черник (классический лук, U21 юниорки); Анастасия Павлова, Ирина Третьякова, Саломея Гнип (классический лук, женщины); Иван Кожокарь, Виктор Рубан, Михаил Усач (классический лук, мужчины).

Серебряными призерами континентального первенства стали Анастасия Павлова (классический лук, женщины) и команда в составе Константина Ваксмана, Олега Драбика и Ивана Романюка (классический лук, U21 юниоры).

Бронзовые награды завоевали Михаил Усач (классический лук, мужчины) и команда в составе Виталия Вдовенко, Данила Неделько и Святослава Карпенко (блочный лук, U21 юниоры).

В медальном зачете чемпионата Европы в помещении сборная Украины стала второй, уступив только итальянцам.

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спорт
Хорватия
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Стрельба из лука

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