Сборная Украины потеряла позиции в рейтинге ФИФА

Игроки сборной Украины. Фото: УАФ

В ФИФА обновили свой рейтинг лучших национальных команд. Изменения коснулись сборной Украины.

Команде Сергея Реброва ухудшили позиции, говорится в рейтинге ФИФА.

Рейтинг ФИФА. Фото: скриншот

Новая позиция Украины в рейтинге ФИФА

В обновленном рейтинге сборная Украины опустилась на две позиции и занимает 24-е место. В активе команды Сергея Реброва — 1553,35 баллов.

Среди команд из Европы у украинцев 12-й рейтинг.

Падение Украины связано с тем, что за прошлый месяц команда Реброва матчей не играла. При этом продолжались Кубок Азии и Кубок африканских наций.

Среди соперников Украины в плей-офф чемпионата Европы-2024 лучшее место занимает Босния и Герцеговина, поднявшаяся с 73 на 71 место. Исландия с 71-го поднялась на 73-е. Израиль остается 75-м.

В полуфинале плей-офф Украина сыграет с Боснией и Герцеговиной, а в финале будет противостоять победителю матча Израиль — Исландия.

В группе В1 Лиги наций у Украины также самый высокий рейтинг. Чехия занимает 40-ю позицию, Албания с 66 поднялась на 64-ю. Грузия занимает 77 место.

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