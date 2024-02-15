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Сборная Украины потеряла позиции в рейтинге ФИФА

15 февраля 2024 16:34
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Агабекян Карен
редактор
Сборная Украины потеряла позиции в рейтинге ФИФА
Игроки сборной Украины. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В ФИФА обновили свой рейтинг лучших национальных команд. Изменения коснулись сборной Украины.

Команде Сергея Реброва ухудшили позиции, говорится в рейтинге ФИФА.

рейтинг ФИФА
Рейтинг ФИФА. Фото: скриншот

Новая позиция Украины в рейтинге ФИФА

В обновленном рейтинге сборная Украины опустилась на две позиции и занимает 24-е место. В активе команды Сергея Реброва — 1553,35 баллов.

Среди команд из Европы у украинцев 12-й рейтинг.

Падение Украины связано с тем, что за прошлый месяц команда Реброва матчей не играла. При этом продолжались Кубок Азии и Кубок африканских наций.

Среди соперников Украины в плей-офф чемпионата Европы-2024 лучшее место занимает Босния и Герцеговина, поднявшаяся с 73 на 71 место. Исландия с 71-го поднялась на 73-е. Израиль остается 75-м.

В полуфинале плей-офф Украина сыграет с Боснией и Герцеговиной, а в финале будет противостоять победителю матча Израиль — Исландия.

В группе В1 Лиги наций у Украины также самый высокий рейтинг. Чехия занимает 40-ю позицию, Албания с 66 поднялась на 64-ю. Грузия занимает 77 место.

Напомним, украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко может продолжить карьеру в одной из германских команд.

Лука Модрич летом уйдет из "Реала" — хорват уже выбрал новый клуб.

Футболисты "Днепра-1" отказались возвращаться в Украину из-за ракетных обстрелов.

Лондонский "Арсенал" отказал Мбаппе ради звезды чемпионата Испании.

Болельщики смогут увидеть матч Лиги Европы "Шахтер" — "Марсель" онлайн в прямой трансляции.

рейтинг
футбол
Сборная Украины по футболу
ФИФА

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