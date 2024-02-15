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Збірна України втратила позиції в рейтингу ФІФА

15 лютого 2024 16:34
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Агабекян Карен
редактор
Збірна України втратила позиції в рейтингу ФІФА
Гравці збірної України. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У ФІФА оновили свій рейтинг найкращих національних команд. Зміни торкнулися й збірну України.

Команді Сергія Реброва погіршили позиції, йдеться в рейтингу ФІФА.

рейтинг ФИФА
Рейтинг ФІФА. Фото: скриншот

Нова позиція України в рейтингу ФІФА

В оновленому рейтингу збірна України опустилась на дві позиції й наразі займає 24-ту сходинку. В активі команди Сергія Реброва — 1553,35 балів.

Серед команд з Європи українці мають 12-й рейтинг.

Падіння України пов’язане з тим, що за минулий місяць команда Реброва матчів не грала. При цьому тривали Кубок Азії та Кубок африканських націй.

Серед суперників України в плей-оф чемпіонату Європи-2024 найкраще місце посідає Боснія і Герцеговина, яка піднялась з 73 на 71-ше місце. Ісландія з 71-го піднялась на 73-тє. Ізраїль залишається 75-м.

У півфіналі плей-оф Україна зіграє з Боснією і Герцеговиною, а в фіналі протистоятиме переможцю матча Ізраїль — Ісландія.

У групі В1 Ліги націй у України також найвищий рейтинг. Чехія наразі посідає 40-ву позицію, Албанія з 66 піднялась на 64-ту. Грузія посідає 77-ме місце.

Нагадаємо, український захисник "Евертона" Віталій Миколенко може продовжити кар'єру в одній із німецьких команд.

Лука Модріч влітку піде з "Реала" — хорват уже вибрав новий клуб.

Футболісти "Дніпра-1" відмовилися повертатися в Україну через ракетні обстріли. 

Лондонський "Арсенал" відмовив Мбаппе заради зірки чемпіонату Іспанії. 

Вболівальники зможуть побачити матч Ліги Європи "Шахтар" — "Марсель" онлайн у прямій трансляції.

рейтинг
футбол
Збірна України з футболу
ФІФА

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