Збірна України втратила позиції в рейтингу ФІФА

Гравці збірної України. Фото: УАФ

У ФІФА оновили свій рейтинг найкращих національних команд. Зміни торкнулися й збірну України.

Команді Сергія Реброва погіршили позиції, йдеться в рейтингу ФІФА.

Рейтинг ФІФА. Фото: скриншот

Нова позиція України в рейтингу ФІФА

В оновленому рейтингу збірна України опустилась на дві позиції й наразі займає 24-ту сходинку. В активі команди Сергія Реброва — 1553,35 балів.

Серед команд з Європи українці мають 12-й рейтинг.

Падіння України пов’язане з тим, що за минулий місяць команда Реброва матчів не грала. При цьому тривали Кубок Азії та Кубок африканських націй.

Серед суперників України в плей-оф чемпіонату Європи-2024 найкраще місце посідає Боснія і Герцеговина, яка піднялась з 73 на 71-ше місце. Ісландія з 71-го піднялась на 73-тє. Ізраїль залишається 75-м.

У півфіналі плей-оф Україна зіграє з Боснією і Герцеговиною, а в фіналі протистоятиме переможцю матча Ізраїль — Ісландія.

У групі В1 Ліги націй у України також найвищий рейтинг. Чехія наразі посідає 40-ву позицію, Албанія з 66 піднялась на 64-ту. Грузія посідає 77-ме місце.

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