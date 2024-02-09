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Сборная Украины узнала расписание матчей в Лиге Наций — кто станет первым соперником

9 февраля 2024 14:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сборная Украины узнала расписание матчей в Лиге Наций — кто станет первым соперником
Сергей Ребров комментирует результаты жеребьевки Лиги Наций. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках нового розыгрыша Лиги Наций сборная Украины по футболу проведет свой первый поединок уже в начале сентября. Первым матч подопечные Сергея Реброва номинально сыграют дома. 

Соперником "сине-желтых" станет сборная Албании, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Сборная Украины накануне узнала соперников по розыгрыше Лиги Наций. Команда Сергея Реброва сыграет с командами Албании, Чехии и Грузии. Турнир официально стартует уже в начале осени этого года. 

График матчей сборной Украины 

Поединок "сине-желтых" против сборной Албании, которая традиционно является "удобным" соперником для Украины, пройдет седьмого сентября 2024 года. Три дня спустя подопечные Сергея Реброва отправятся на выездной поединок в Чехию. 

Лига Наций
График матчей сборной Украины в Лиге Наций. Скриншот "Футбол Украины" 

В октябре этого же года сборная Украины сыграет дома с Грузией и Чехией. А вот заканчивать турнир "сине-желтым" придется двумя выездными поединками. Украинцы встретятся с подопечными Вилли Саньоля 16 ноября, а через три дня сыграют в Албании. 

Напомним, уже летом Анатолий Трубин может уйти из "Бенфики" в другой известный клуб. 

Защитник киевского "Динамо" получил серьезную травму в товарищеском матче. 

Сын Андрея Шевченко может сыграть за молодежную сборную Украины по футболу.

Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков заинтересовал еще один известный европейский клуб

Летом "Челси" может продать Михаила Мудрика и еще несколько футболистов основного состава. 

Украинец Александр Усик выбрал нового соперника вместо Тайсона Фьюри.

спорт
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Сборная Украины по футболу
Лига Наций
Сергей Ребров

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