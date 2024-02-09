Сборная Украины узнала расписание матчей в Лиге Наций — кто станет первым соперником

Сергей Ребров комментирует результаты жеребьевки Лиги Наций. Скриншот YouTube

В рамках нового розыгрыша Лиги Наций сборная Украины по футболу проведет свой первый поединок уже в начале сентября. Первым матч подопечные Сергея Реброва номинально сыграют дома.

Соперником "сине-желтых" станет сборная Албании, сообщает портал Новини.LIVE.

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Сборная Украины накануне узнала соперников по розыгрыше Лиги Наций. Команда Сергея Реброва сыграет с командами Албании, Чехии и Грузии. Турнир официально стартует уже в начале осени этого года.

График матчей сборной Украины

Поединок "сине-желтых" против сборной Албании, которая традиционно является "удобным" соперником для Украины, пройдет седьмого сентября 2024 года. Три дня спустя подопечные Сергея Реброва отправятся на выездной поединок в Чехию.

График матчей сборной Украины в Лиге Наций. Скриншот "Футбол Украины"

В октябре этого же года сборная Украины сыграет дома с Грузией и Чехией. А вот заканчивать турнир "сине-желтым" придется двумя выездными поединками. Украинцы встретятся с подопечными Вилли Саньоля 16 ноября, а через три дня сыграют в Албании.

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