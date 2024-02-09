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Збірна України дізналася про розклад матчів у Лізі Націй — хто стане першим суперником

9 лютого 2024 14:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Збірна України дізналася про розклад матчів у Лізі Націй — хто стане першим суперником
Сергій Ребров коментує результати жеребкування Ліги Націй. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У рамках нового розіграшу Ліги Націй збірна України з футболу проведе свій перший поєдинок на початку вересня. Першим матч підопічні Сергія Реброва номінально зіграють удома.

Суперником "синьо-жовтих" стане збірна Албанії, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Збірна України напередодні дізналася про суперників з розіграшу Ліги Націй. Команда Сергія Реброва зіграє з командами Албанії, Чехії та Грузії. Турнір офіційно стартує вже на початку осені цього року.

Графік матчів збірної України

Поєдинок "синьо-жовтих" проти збірної Албанії, яка традиційно є "зручним" суперником для України, відбудеться сьомого вересня 2024 року. Через три дні підопічні Сергія Реброва вирушать на виїзний поєдинок до Чехії.

Ліга Націй
Графік матчів збірної України у Лізі Націй. Скриншот "Футбол України"

У жовтні цього ж року збірна України зіграє вдома із Грузією та Чехією. А ось закінчувати турнір "синьо-жовтим" доведеться двома виїзними поєдинками. Українці зустрінуться з підопічними Віллі Саньоля 16 листопада, а за три дні зіграють в Албанії.

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спорт
футбол
Збірна України з футболу
Ліга Націй
Сергій Ребров

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