В Одесі пройшли масштабні змагання з самбо пам'яті Сабірова

Каніковський та Міготін. Фото: Дмитро Забуруннов

В одеському спортивному комплексі Олімпієць відбувся масштабний турнір зі спортивного самбо пам’яті легенди українського спорту Вахіда Сабірова. У змаганнях взяли участь понад 130 спортсменів з різних регіонів України.

Турнір відвідав й спортивний журналіст Новини.LIVE.

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Вахід Сабіров — це легендарна особистість для українського спорту. Він ставав чемпіоном ще в СРСР, а близько 20 років тому почав активну діяльність з розвитку цього виду спорту в Одеській області.

Тепер секції є майже в усіх куточках регіону, загалом в 13 районах. Його підопічні ставали чемпіонами світу та Європи. Серед молоді та дорослих. Й в спортивному стилі й в бойовому. Серед вихованців можна згадати таких зірок, як Анатолій Волошинов, багаторазовий чемпіон світу та Христина Бондар, багаторазова чемпіонка та призерка міжнародних змагань.

Змагання пам'яті Сабірова. Фото: Дмитро Забуруннов

А головне Вахід Мілієвич навчав своїх спортсменів дисципліні, повазі, правильному відношенню до життя, а також любити свій спорт, свою країну та свою команду, Багато з його вихованців вже самі тренують дітей та продовжують його справу. Він завжди підтримував Україну, усіх наших захисників, допомагав ставати військовим та правоохоронцям більш мужніми та майстерними.

Понад 50 почесних гостей

Як доказ, того що традиції живуть стала церемонія відкриття змагань, яка пройшла з помпою. Грав оркестр 11 бригади ім. М. Грушевського Національної гвардії України, спортсмени підготували показові номери, а почесними гостями стали понад 50 видатних особистостей, народні депутати, олімпійські чемпіони, президенти різних спортивних Федерацій та ветерани.

Організатором змагань стала Одеська обласна Федерація самбо на чолі із Каджиком Бабаджаняном.

Змагання пам'яті Сабірова. Фото: Дмитро Забуруннов

Серед гостей були народний депутат України Олексій Леонов, ректор Одеського Державного університету внутрішніх справ МВС України полковник поліції Дмитро Швець, начальник фізичної підготовки та спорту 11 бригади ім. М. Грушевського НГУ майор Володимир Юшкевич, президент федерацій ММА в Одеській області Олександр Гордієнко, віцепрезидент Федерації самбо України Олександр Волков, голова наглядової ради Федерації самбо почесний президент Київської Федерації Денис Лобода, президент Федерації самбо Вінницької області Турал Багірзаде, віцепрезидент Федерації самбо Вінницької області Ярослав Калетюк.

Участь у самих змаганнях взяли спортсмени 2006 року народження. Було багато категорій та цікавих суточок. Високі результати показали й господарі представники Одеської області, чудовий рівень продемонстрували гості з Вінниці та Миколаєва.

Головний підсумок — спорт та самбо розвивається завдяки підтримці та єднанню. А бійці, які вийшли на килим — це майбутнє збірної України. А легенди будуть жити, поки ми їх пам’ятаємо.

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