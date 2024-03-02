Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow В Одесі пройшли масштабні змагання з самбо пам'яті Сабірова arrow

В Одесі пройшли масштабні змагання з самбо пам'яті Сабірова

2 березня 2024 15:32
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
В Одесі пройшли масштабні змагання з самбо пам'яті Сабірова
Каніковський та Міготін. Фото: Дмитро Забуруннов
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

В одеському спортивному комплексі Олімпієць відбувся масштабний турнір зі спортивного самбо пам’яті легенди українського спорту Вахіда Сабірова. У змаганнях взяли участь понад 130 спортсменів з різних регіонів України.

Турнір відвідав й спортивний журналіст Новини.LIVE.

Читайте також:

Вахід Сабіров — це легендарна особистість для українського спорту. Він ставав чемпіоном ще в СРСР, а близько 20 років тому почав активну діяльність з розвитку цього виду спорту в Одеській області.

Тепер секції є майже в усіх куточках регіону, загалом в 13 районах. Його підопічні ставали чемпіонами світу та Європи. Серед молоді та дорослих. Й в спортивному стилі й в бойовому. Серед вихованців можна згадати таких зірок, як Анатолій Волошинов, багаторазовий чемпіон світу та Христина Бондар, багаторазова чемпіонка та призерка міжнародних змагань.

самбо
Змагання пам'яті Сабірова. Фото: Дмитро Забуруннов

А головне Вахід Мілієвич навчав своїх спортсменів дисципліні, повазі, правильному відношенню до життя, а також любити свій спорт, свою країну та свою команду, Багато з його вихованців вже самі тренують дітей та продовжують його справу. Він завжди підтримував Україну, усіх наших захисників, допомагав ставати військовим та правоохоронцям більш мужніми та майстерними. 

Понад 50 почесних гостей

Як доказ, того що традиції живуть стала церемонія відкриття змагань, яка пройшла з помпою. Грав оркестр 11 бригади ім. М. Грушевського Національної гвардії України, спортсмени підготували показові номери, а почесними гостями стали понад 50 видатних особистостей, народні депутати, олімпійські чемпіони, президенти різних спортивних Федерацій та ветерани.

Організатором змагань стала Одеська обласна Федерація самбо на чолі із Каджиком Бабаджаняном.

самбо
Змагання пам'яті Сабірова. Фото: Дмитро Забуруннов

Серед гостей були народний депутат України Олексій Леонов, ректор Одеського Державного університету внутрішніх справ МВС України полковник поліції Дмитро Швець, начальник фізичної підготовки та спорту 11 бригади ім. М. Грушевського НГУ майор Володимир Юшкевич, президент федерацій ММА в Одеській області Олександр Гордієнко, віцепрезидент Федерації самбо України Олександр Волков, голова наглядової ради Федерації самбо почесний президент Київської Федерації Денис Лобода, президент Федерації самбо Вінницької області Турал Багірзаде, віцепрезидент Федерації самбо Вінницької області Ярослав Калетюк.

Участь у самих змаганнях взяли спортсмени 2006 року народження. Було багато категорій та цікавих суточок. Високі результати показали й господарі представники Одеської області, чудовий рівень продемонстрували гості з Вінниці та Миколаєва.

Головний підсумок — спорт та самбо розвивається завдяки підтримці та єднанню. А бійці, які вийшли на килим — це майбутнє збірної України. А легенди будуть жити, поки ми їх пам’ятаємо.

Нагадаємо, "Жирона" продасть Циганкова — куди перейде українець.

"Динамо" може залишитися без капітана — Буяльський чекає на трансфер.

Де Брюйне отримає рекордний контракт в історії футболу.

Провал Магучіх ставить під сумнів золото на Олімпіаді.

"Арсенал" ухвалив рішення щодо майбутнього Зінченка.

Усик вперше показав публіці свою новонароджену дочку.

Одеса
спорт
ветерани
олімпіада

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

1 березня 2024

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

29 лютого 2024
Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

28 лютого 2024

07:46 Лунін піде з Реала — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу

29 лютого 2024

13:45 Так виглядає бездоганність — Катерина Кухар показала рідкісні фото юності