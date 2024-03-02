В Одессе прошли масштабные соревнования по самбо памяти Сабирова

Каниковский и Миготин. Фото: Дмитрий Забуруннов

В одесском спортивном комплексе Олимпиец состоялся масштабный турнир по спортивному самбо памяти легенды украинского спорта Вахида Сабирова. В соревнованиях приняли участие более 130 спортсменов из разных регионов Украины.

Турнир посетил и спортивный журналист Новини.LIVE.

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Вахид Сабиров — это легендарная личность для украинского спорта. Он становился чемпионом еще в СССР, а около 20 лет назад начал активную деятельность по развитию этого вида спорта в Одесской области.

Теперь секции есть почти во всех уголках региона, всего в 13 районах. Его подопечные становились чемпионами мира и Европы. Среди молодежи и взрослых. В спортивном стиле и в боевом. Среди воспитанников можно вспомнить таких звезд, как Анатолий Волошинов, многократный чемпион мира и Кристина Бондарь, многократная чемпионка и призер международных соревнований.

Соревнования памяти Сабирова. Фото: Дмитрий Забуруннов

А главное Вахид Милиевич учил своих спортсменов дисциплине, уважению, правильному отношению к жизни, а также любить свой спорт, свою страну и свою команду. Многие его воспитанники уже сами тренируют детей и продолжают его дело. Он всегда поддерживал Украину, всех наших защитников, помогал становиться военным и правоохранителям более мужественными и искусными.

Более 50 почетных гостей

Как доказательство того, что традиции живут стала церемония открытия соревнований, которая прошла с помпой. Играл оркестр 11-й бригады им. Грушевского Национальной гвардии Украины, спортсмены подготовили показательные номера, а почетными гостями стали более 50 выдающихся личностей, народные депутаты, олимпийские чемпионы, президенты разных спортивных Федераций и ветераны.

Организатором соревнований стала Одесская областная Федерация самбо во главе с Каджиком Бабаджаняном.

Соревнования памяти Сабирова. Фото: Дмитрий Забуруннов

Среди гостей — народный депутат Украины Алексей Леонов, ректор Одесского Государственного университета внутренних дел МВД Украины полковник полиции Дмитрий Швец, начальник физической подготовки и спорта 11 бригады им. Н. Грушевского НГУ майор Владимир Юшкевич, президент федераций ММА в Одесской области Александр Гордиенко, вице-президент Федерации самбо Украины Александр Волков, председатель наблюдательного совета Федерации самбо почетный президент Киевской Федерации Денис Лобода, президент Федерации самбо Винницкой области Турал Багирзаде, вице-президент Федерации самбо Винницкой Колетюк.

Участие в самих соревнованиях приняли спортсмены 2006 года рождения. Было много категорий и интересных суток. Высокие результаты показали и хозяева представители Одесской области, отличный уровень продемонстрировали гости из Винницы и Николаева.

Главный итог — спорт и самбо развивается благодаря поддержке и единению. А вышедшие на ковер бойцы — это будущее сборной Украины. А легенды будут жить, пока мы их помним.

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