Українець Кохан метнув молот за 80 метрів і виграв медаль на турнірі в Найробі

Український легкоатлет Михайло Кохан. Фото: instagram.com/misha_kohan_/

Українському метальнику молота Михайлу Кохану вдалося знову метнути снаряд за 80 метрів. Сталося це на турнірі у Найробі, Кенія.

Українцю вдалося взяти срібну медаль етапу Золотого континентального туру у Найробі, повідомило "Суспільне спорт".

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На турнір в Найробі Кохан прилетів після дебютної перемоги на Кубку Європи з метань. На тому турнірі в березні Михайло виграв з особистим рекордом сезону — 78.13 метра.

У Кенії Кохан програв золоту нагороду чемпіону світу Ітану Кацбергу. При цьому Михайло оновив особистий рекорд сезону.

Кохан у першій спробі метнув молот на 80.70 метра. У другій частині змагань Михайло метнув молот на 80.76 метра й 80.64 метра. В останній спробі українець показав результат — 79.56 метра.

Показаний результат у 80.76 метра став для Кохана особистим рекордом сезону.

Золотий континентальний тур

Ітан Кацберг (Канада) — 84.38 м Михайло Кохан (Україна) — 80.76 м Войцех Новіцкі (Польща) — 79.14 м

Особистим рекордом в кар’єрі Кохана є 80,78 метра, який він показав в липні 2021 року в Секешфегерварі. З того часу українець не метав далі 80 метрів до турніру в Кенії.

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