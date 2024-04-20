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Українець Кохан метнув молот за 80 метрів і виграв медаль на турнірі в Найробі

20 квітня 2024 21:27
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Агабекян Карен
редактор
Українець Кохан метнув молот за 80 метрів і виграв медаль на турнірі в Найробі
Український легкоатлет Михайло Кохан. Фото: instagram.com/misha_kohan_/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Українському метальнику молота Михайлу Кохану вдалося знову метнути снаряд за 80 метрів. Сталося це на турнірі у Найробі, Кенія.

Українцю вдалося взяти срібну медаль етапу Золотого континентального туру у Найробі, повідомило "Суспільне спорт".

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На турнір в Найробі Кохан прилетів після дебютної перемоги на Кубку Європи з метань. На тому турнірі в березні Михайло виграв з особистим рекордом сезону — 78.13 метра.

У Кенії Кохан програв золоту нагороду чемпіону світу Ітану Кацбергу. При цьому Михайло оновив особистий рекорд сезону.

Кохан у першій спробі метнув молот на 80.70 метра. У другій частині змагань Михайло метнув молот на 80.76 метра й 80.64 метра. В останній спробі українець показав результат — 79.56 метра.

Показаний результат у 80.76 метра став для Кохана особистим рекордом сезону.

Золотий континентальний тур

  1. Ітан Кацберг (Канада) — 84.38 м
  2. Михайло Кохан (Україна) — 80.76 м
  3. Войцех Новіцкі (Польща) — 79.14 м

Особистим рекордом в кар’єрі Кохана є 80,78 метра, який він показав в липні 2021 року в Секешфегерварі. З того часу українець не метав далі 80 метрів до турніру в Кенії.

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Михайло Кохан
Кенія
Легка атлетика
метання молоту

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