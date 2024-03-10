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Українець здобув золото на Кубку Європи з метання молоту

10 березня 2024 14:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Українець здобув золото на Кубку Європи з метання молоту
Михайло Кохан. Фото: European Athletics
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Збірна України здобула першу медаль на Кубку Європи з метальних легкоатлетичних дисциплін. Український спортсмен Михайло Кохан здобув першу золоту медаль на такому рівні.

Крім того українець встановив рекорд сезону, передає Новини.LIVE.

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Кубок Європи з метальних легкоатлетичних дисциплін проходить у португальському місті Лейрія.

Кохан переміг із результатом 78.13 метра, оновивши особистий рекорд сезону. У запеклій боротьбі Кохан обійшов бронзового призера ЧС-2023 та володаря срібла на ЧЄ-2022 – угорця Бенце Халаша. Третє місце посів грек Крістос Франтцескакіс із результатом 74.96 метра.

Перша нагорода на дорослому рівні

Для українця ця медаль стала першою у дорослому Кубку Європи, раніше він тричі ставав чемпіоном турніру на молодіжному рівні.

Раніше Кохан перемагав на молодіжному Євро в Естонії в 2021 та Фінляндії в 2023, на юнацьких олімпійських іграх в Аргентині в 2018-му та Чемпіонаті Європи серед юніорів у Швеції у 2019-му році.

Нагадаємо, раніше Циганков відзначився асистом за "Жирону" та травмувався перед матчами збірної України.

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спорт
рекорд
Україна
Легка атлетика

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