Украинец завоевал золото на Кубке Европы по метанию молота

Михаил Кохан. Фото: European Athletics

Сборная Украины получила первую медаль на Кубке Европы по метательным легкоатлетическим дисциплинам . Украинский спортсмен Михаил Кохан завоевал первую золотую медаль на таком уровне.

Кроме того, украинец установил рекорд сезона, передает Новини.LIVE.

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Кохан победил с результатом 78.13 метра, обновив личный рекорд сезона. В ожесточенной борьбе Кохан обошел бронзового призера ЧМ-2023 и обладателя серебра на ЧЕ-2022 – венгра Бенце Халаша. Третье место занял грек Кристос Франтцескакис с результатом 74.96 метра.

Первая награда на взрослом уровне

Для украинца эта медаль стала первой во взрослом Кубке Европы, раньше он трижды становился чемпионом турнира на молодежном уровне.

Ранее Кохан побеждал на молодежном Евро в Эстонии в 2021 и Финляндии в 2023, на юношеских олимпийских играх в Аргентине в 2018 и Чемпионате Европы среди юниоров в Швеции в 2019 году.

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