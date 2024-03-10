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Украинец завоевал золото на Кубке Европы по метанию молота

10 марта 2024 14:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Украинец завоевал золото на Кубке Европы по метанию молота
Михаил Кохан. Фото: European Athletics
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Сборная Украины получила первую медаль на Кубке Европы по метательным легкоатлетическим дисциплинам . Украинский спортсмен Михаил Кохан завоевал первую золотую медаль на таком уровне.

Кроме того, украинец установил рекорд сезона, передает Новини.LIVE.

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Кубок Европы по метательным легкоатлетическим дисциплинам проходит в португальском городе Лейрия.

Кохан победил с результатом 78.13 метра, обновив личный рекорд сезона. В ожесточенной борьбе Кохан обошел бронзового призера ЧМ-2023 и обладателя серебра на ЧЕ-2022 – венгра Бенце Халаша. Третье место занял грек Кристос Франтцескакис с результатом 74.96 метра.

Первая награда на взрослом уровне

Для украинца эта медаль стала первой во взрослом Кубке Европы, раньше он трижды становился чемпионом турнира на молодежном уровне.

Ранее Кохан побеждал на молодежном Евро в Эстонии в 2021 и Финляндии в 2023, на юношеских олимпийских играх в Аргентине в 2018 и Чемпионате Европы среди юниоров в Швеции в 2019 году.

Напомним, ранее Цыганков отметился ассистом за "Жирону" и травмировался перед матчами сборной Украины.

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Бригада "Азов" вручила донецкому "Шахтеру" специальную награду.

Главный тренер "Валенсии" расхвалил игру Романа Яремчука.

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