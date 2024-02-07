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Легкоатлетка Гавриляк посвятила победу в Чемпионате Украины погибшему на войне брату

7 февраля 2024 22:11
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Легкоатлетка Гавриляк посвятила победу в Чемпионате Украины погибшему на войне брату
Чемпионат Украины по легкой атлетике. Фото: Александр Залевский
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Три месяца назад в результате взрыва погиб на фронте погиб украинский защитник Алексей Григорьев, победу ему на Чемпионате Украины по легкой атлетике посвятила сестра Юлия Гавриляк (Григорьева). Этот успех стал дебютным для спортсменки на таком уровне.

Об этом сообщили в Федерации лёгкой атлетики Украины, передает Новини.LIVE.

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Самым эмоциональным и драматичным финалом завершающего дня чемпионата Украины по легкой атлетике в помещении, которое проходило в Киеве, стала женская 800-метровка. Первой к финишу пришла Юлия Гавриляк (Григорьева).

"Тренер, который меня очень поддерживает, сказал перед соревнованиями, что я должен бежать ради брата. Что я должен сделать все, чтобы он мною гордился. Очень тяжело, я понимаю, что он больше никогда не придет за меня болеть, только бежал и помогает мне сейчас держаться", — рассказала новоиспеченная чемпионка Украины в комментарии пресс-службе Федерации легкой атлетики Украины.

Шепелев взял второе золото

Бронзовый призер Евроигр-2023 Владислав Шепелев во второй раз в карьере получил "золото" национального чемпионата в помещении по тройному прыжку. В лучшей попытке Влад прыгнул на 16.45 м, что является новым личным рекордом. У женщин в этом же секторе держала Виктория Барановская (13.70 м), которая только в заключительной попытке смогла опередить Анну Красуцкую (13.66 м).

На 200-метровке доминировали представители города. Дмитрий Гладкий (22.20 с) быстрее всего преодолел один круг в манеже среди мужчин, а Мария Буряк (24.28 с) — среди женщин.

21-летний Андрей Атаманюк с личным рекордом (8:10.32 мин) стал чемпионом Украины по бегу на 3000 метров. У женщин на этой же дистанции "золото" получила Виктория Шкурко из Киевской области, ее результат — 9:44.22 мин.

Олег Миронец тоже выиграл 800-метровку среди мужчин. Эстафета 4 по 400 метров закрывала программу соревнований, команда Винницкой области, в составе Натальи Бесидовской, Анастасии Ивановой, Анны Дорофеевой и Марии Черкасс победила у женщин (3:48.94 мин), а представители Сумской области: Евгений Швец, Андрей Нечипоренко, Ярослав Демченко Александр Погорелко – в мужских забегах (3:16.15 мин).

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