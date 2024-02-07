Легкоатлетка Гавриляк присвятила перемогу у Чемпіонаті України загиблому на війні брату

Чемпіонат України з легкої атлетики. Фото: Олександр Залевський

Три місяці назад внаслідок вибуху загинув на фронті загинув український захисник Олексій Григор’єв, перемогу йому на Чемпіонаті України з легкої атлетики присвятила сестра Юлія Гавриляк (Григор’єва). Цей успіх став дебютним для спортсменки на такому рівні.

Про це повідомили у Федерації легкої атлетики України, передає Новини.LIVE.

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Найемоційнішим та найбільш драматичним фіналом завершального дня чемпіонату України з легкої атлетики в приміщенні, що проходив у Києві, стала жіноча 800-метрівка. Першою до фінішу прийшла Юлія Гавриляк (Григор'єва).

"Тренер, який мене дуже підтримує, сказав перед змаганнями, що я маю бігти заради брата. Що я маю зробити все, щоб він мною пишався. Дуже важко, я розумію, що він більше ніколи не прийде за мене вболівати, тільки біг і допомагає мені зараз триматися" — розповіла новоспечена чемпіонка України у коментарі пресслужбі Федерації легкої атлетики України.

Шепелев взяв друге золото

Бронзовий призер Євроігор-2023 Владислав Шепелєв вдруге в кар‘єрі здобув "золото" національного чемпіонату в приміщенні з потрійного стрибка. У найкращій спробі Влад стрибнув на 16.45 м, що є його новим особистим рекордом. У жінок у цьому ж секторі трімфувала Вікторія Баранівська (13.70 м), яка лише у заключній спробі змогла виперидити Анну Красуцьку (13.66 м).

На 200-метрівці домінували представники міста Києва. Дмитро Гладкий (22.20 с) найшвидше подолав одне коло в манежі серед чоловіків, а Марія Буряк (24.28 с) — серед жінок.

21-річний Андрій Атаманюк з особистим рекордом (8:10.32 хв) став чемпіоном України з бігу на 3000 метрів. У жінок на цій же дистанції "золото" здобула Вікторія Шкурко з Київщини, її результат — 9:44.22 хв.

Олег Миронець теж виграв 800-метрівку серед чоловіків. Естафета 4 по 400 метрів закривала програму змагань,команда Вінницької області, у складі Наталії Бесідовської, Анастасії Іванової, Анни Дорофєєвої та Марії Черкас перемогла у жінок (3:48.94 хв), а представники Сумської області: Євген Швець, Андрій Нечипоренко, Ярослав Демченко й Олександр Погорілко — у чоловічих забігах (3:16.15 хв).

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