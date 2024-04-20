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Украинец Кохан метнул молот в 80 метрах и выиграл медаль на турнире в Найроби

20 апреля 2024 21:27
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Агабекян Карен
редактор
Украинец Кохан метнул молот в 80 метрах и выиграл медаль на турнире в Найроби
Украинский легкоатлет Михаил Кохан. Фото: instagram.com/misha_kohan_/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинскому метателю молота Михаилу Кохану удалось снова метнуть снаряд за 80 метров. Случилось это на турнире в Найроби, Кения.

Украинцу удалось взять серебряную медаль этапа Золотого континентального тура в Найроби, сообщило "Суспільне спорт".

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На турнир в Найроби Кохан прилетел после дебютной победы на Кубке Европы по метаниям. На том турнире в марте Михаил выиграл с личным рекордом сезона — 78.13 метра.

В Кении Кохан проиграл золотую награду чемпиону мира Итану Кацбергу. При этом Михаил обновил личный рекорд сезона.

Кохан в первой попытке метнул молот на 80.70 метра. Во второй части соревнований Михаил метнул молот на 80.76 м и 80.64 м. В последней попытке украинец показал результат — 79.56 м.

Показанный результат в 80.76 метра стал для Кохана личным рекордом сезона.

Золотой континентальный тур

  1. Итон Кацберг (Канада) — 84.38 м
  2. Михаил Кохан (Украина) — 80.76 м
  3. Войцех Новицки (Польша) — 79.14 м

Личным рекордом в карьере Кохана являются 80,78 метра, которые он показал в июле 2021 года в Секешфегерваре. С тех пор украинец не метал дальше 80 метров до турнира в Кении.

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Михаил Кохан
Кения
Легкая атлетика
метание молота

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