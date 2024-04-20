Украинец Кохан метнул молот в 80 метрах и выиграл медаль на турнире в Найроби

Украинский легкоатлет Михаил Кохан. Фото: instagram.com/misha_kohan_/

Украинскому метателю молота Михаилу Кохану удалось снова метнуть снаряд за 80 метров. Случилось это на турнире в Найроби, Кения.

Украинцу удалось взять серебряную медаль этапа Золотого континентального тура в Найроби, сообщило "Суспільне спорт".

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На турнир в Найроби Кохан прилетел после дебютной победы на Кубке Европы по метаниям. На том турнире в марте Михаил выиграл с личным рекордом сезона — 78.13 метра.

В Кении Кохан проиграл золотую награду чемпиону мира Итану Кацбергу. При этом Михаил обновил личный рекорд сезона.

Кохан в первой попытке метнул молот на 80.70 метра. Во второй части соревнований Михаил метнул молот на 80.76 м и 80.64 м. В последней попытке украинец показал результат — 79.56 м.

Показанный результат в 80.76 метра стал для Кохана личным рекордом сезона.

Золотой континентальный тур

Итон Кацберг (Канада) — 84.38 м Михаил Кохан (Украина) — 80.76 м Войцех Новицки (Польша) — 79.14 м

Личным рекордом в карьере Кохана являются 80,78 метра, которые он показал в июле 2021 года в Секешфегерваре. С тех пор украинец не метал дальше 80 метров до турнира в Кении.

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