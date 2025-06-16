Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Украинец выиграл первое за 31 год золото ЧЕ в фехтовании на шпаге

Украинец выиграл первое за 31 год золото ЧЕ в фехтовании на шпаге

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 12:42
Напарница Харлан выиграла медаль ЧЕ, у Украины историческое золото в мужской шпаге
Роман Свичкарь. Фото: FIE
Ключові моменти Исторический триумф Свичкаря Серебро Алины Комащук

В Генуе на чемпионате Европы по фехтованию сборная Украины выиграла две медали. Награды завоевали Роман Свичкарь и Алина Комащук.

Свичкарь вообще вошел в истории украинского фехтования, передает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Исторический триумф Свичкаря

Украинский 31-летний шпажист стал чемпионом Европы, одолев в финале итальянца Маттео Гарасси, вице-чемпиона мира среди юниоров, со счетом 15:11.

На пути к золоту украинец победил француза Гаэтана Билла (15:12), швейцарца Алексиса Баяра (15:10), и в полуфинале венгра Гергея Шиклоши (6:5).

Эта медаль стала первой личной наградой Свичкара на чемпионатах Европы и пятой в истории Украины в индивидуальной мужской шпаге. Последний раз золото для страны в мужской шпаге добывал Виталий Агеев в 1994 году.

Алина Комащук и Ольга Харлан
Алина Комашук и Ольга Харлан. Фото: FIE

Серебро Алины Комащук

Олимпийская чемпионка в командной сабле Алина Комащук добыла свою первую личную медаль на ЧЕ, заняв второе место в женской сабле.

В финале она уступила француженке Саре Нутчи, четвертому номеру мирового рейтинга, со счетом 7:15.

На пути к финалу Комащук совершила впечатляющий камбэк в полуфинале против польки Сильвии Матушак, победив 15:6 после стартового отставания 3:5. В четвертьфинале украинка одолела итальянку Мариэллу Виале (15:11).

Ранее Комащук выигрывала пять медалей ЧЕ, но в командных соревнованиях.

Благодаря этим наградам Украина занимает второе место в медальном зачете ЧЕ-2025 с одним золотом и одним серебром. Франция лидирует с тремя золотыми медалями и бронзой. За Украиной следуют Венгрия, Италия и Великобритания.

Напомним, Ярослава Магучих впервые в сезоне проиграла в Стокгольме.

Топовые спортсмены выбирают отдых на известных курортах не в Украине.

Криштиану Роналду в ближайшие годы может сыграть с сыном в одной команде.

Известный украинский тренер высказался о вылете полтавской "Ворсклы" из УПЛ.

Фехтование шпага сборная Украины по фехтованию сабля Алина Комащук Роман Свичкарь
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации