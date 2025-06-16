Напарница Харлан выиграла медаль ЧЕ, у Украины историческое золото в мужской шпаге

Роман Свичкарь. Фото: FIE

В Генуе на чемпионате Европы по фехтованию сборная Украины выиграла две медали. Награды завоевали Роман Свичкарь и Алина Комащук.

Свичкарь вообще вошел в истории украинского фехтования, передает портал Новини.LIVE.

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Украинский 31-летний шпажист стал чемпионом Европы, одолев в финале итальянца Маттео Гарасси, вице-чемпиона мира среди юниоров, со счетом 15:11.

На пути к золоту украинец победил француза Гаэтана Билла (15:12), швейцарца Алексиса Баяра (15:10), и в полуфинале венгра Гергея Шиклоши (6:5).

Эта медаль стала первой личной наградой Свичкара на чемпионатах Европы и пятой в истории Украины в индивидуальной мужской шпаге. Последний раз золото для страны в мужской шпаге добывал Виталий Агеев в 1994 году.

Алина Комашук и Ольга Харлан. Фото: FIE

Серебро Алины Комащук

Олимпийская чемпионка в командной сабле Алина Комащук добыла свою первую личную медаль на ЧЕ, заняв второе место в женской сабле.

В финале она уступила француженке Саре Нутчи, четвертому номеру мирового рейтинга, со счетом 7:15.

На пути к финалу Комащук совершила впечатляющий камбэк в полуфинале против польки Сильвии Матушак, победив 15:6 после стартового отставания 3:5. В четвертьфинале украинка одолела итальянку Мариэллу Виале (15:11).

Ранее Комащук выигрывала пять медалей ЧЕ, но в командных соревнованиях.

Благодаря этим наградам Украина занимает второе место в медальном зачете ЧЕ-2025 с одним золотом и одним серебром. Франция лидирует с тремя золотыми медалями и бронзой. За Украиной следуют Венгрия, Италия и Великобритания.

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