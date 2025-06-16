Напарниця Харлан виграла медаль ЧЄ, у України історичне золото в чоловічій шпазі

Роман Свічкар. Фото: FIE

В Генуї на чемпіонаті Європи з фехтування збірна України виграла дві медалі. Нагороди здобули Роман Свічкар та Аліна Комащук.

Свічкар взагалі увійшов в історії українського фехтування, передає портал Новини.LIVE.

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Український 31-річний шпажист став чемпіоном Європи, здолавши у фіналі італійця Маттео Гарассі, віцечемпіона світу серед юніорів, з рахунком 15:11.

На шляху до золота українець переміг француза Гаетана Білла (15:12), швейцарця Алексіса Баяра (15:10), та у півфіналі угорця Гергея Шіклоші (6:5).

Ця медаль стала першою особистою нагородою Свічкара на чемпіонатах Європи та п’ятою в історії України в індивідуальній чоловічій шпазі. Востаннє золото для країни в чоловічій шпазі здобув Віталій Агєєв у 1994 році.

Аліна Комашук та Ольга Харлан. Фото: FIE

Срібло Аліни Комащук

Олімпійська чемпіонка в командній шаблі Аліна Комащук здобула свою першу особисту медаль на ЧЄ, посівши друге місце в жіночій шаблі.

У фіналі вона поступилася француженці Сарі Нутчі, четвертому номеру світового рейтингу, з рахунком 7:15.

На шляху до фіналу Комащук здійснила вражаючий камбек у півфіналі проти польки Сильвії Матушак, перемігши 15:6 після стартового відставання 3:5. У чвертьфіналі українка здолала італійку Маріеллу Віале (15:11).

Раніше Комащук вигравала п’ять медалей ЧЄ, але в командних змаганнях.

Завдяки цим нагородам Україна посідає друге місце в медальному заліку ЧЄ-2025 з одним золотом і одним сріблом. Франція лідирує з трьома золотими медалями та бронзою. За Україною йдуть Угорщина, Італія та Велика Британія.

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