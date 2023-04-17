Украинка стала абсолютной чемпионкой Европы-2023 по тяжелой атлетике

Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп. Фото: instagram.com/__konotop__/

Украинка Камила Конотоп стала абсолютной чемпионкой Европы-2023 по тяжелой атлетике. На турнире в Ереване 22-летняя спортсменка выиграла три золотых медали в весовой категории до 59 килограммов.

Об этом сообщает ТСН.

Читайте также:

Конотоп стала абсолютной чемпионкой Европы-2023 по тяжелой атлетике

Спортсменка установила рекорд Европы в рывке, подняв 106 кг. К тому же, украинка установила континентальный рекорд и выиграла золотую медаль в толчке — 129 кг.

Конотоп обновила рекорд Европы в двоеборье — 235 кг, добавив к двум "малым" наградам "большую" золотую медаль.

На соревнованиях в Ереване еще три бронзовые медали завоевала для Украины Надежда Шпилько. Спортсменка подняла 93 кг в рывке и 114 кг в толчке. Ее общий результат в двоеборье — 207 кг.

Напомним, в субботу, 15 апреля, львовская велосипедистка победила на международной гонке в Бельгии. В финальном заезде Елена опередила спортсменку из Франции.

Также мы писали, что первая ракетка Украины Марта Костюк пытается уходить от общения с российскими и белорусскими теннисистами во время встречи на международных турнирах. У украинцев изменилось отношение к некоторым коллегам за последний год.

Добавим, что полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может начать следующий сезон в новом клубе. На игрока претендуют сразу несколько команд.