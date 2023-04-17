Українка стала абсолютною чемпіонкою Європи-2023 з важкої атлетики
Українка Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи-2023 з важкої атлетики. На турнірі в Єревані 22-річна спортсменка виграла три золоті медалі у ваговій категорії до 59 кілограмів.
Про це повідомляє ТСН.
Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи-2023 з важкої атлетики
Спортсменка встановила рекорд Європи у ривку, піднявши 106 кг. До того ж українка встановила континентальний рекорд та виграла золоту медаль у поштовху — 129 кг.
Конотоп оновила рекорд Європи у двоборстві — 235 кг, додавши до двох "малих" нагород "велику" золоту медаль.
На змаганнях в Єревані ще три бронзові медалі здобула для України Надія Шпилька. Спортсменка підняла 93 кг в ривку та 114 кг у поштовху. Її загальний результат у двоборстві — 207 кг.
Нагадаємо, у суботу, 15 квітня, львівська велосипедистка перемогла на міжнародних перегонах у Бельгії. У фінальному заїзді Олена випередила спортсменку з Франції.
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