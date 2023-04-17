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Українка стала абсолютною чемпіонкою Європи-2023 з важкої атлетики

17 квітня 2023 22:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українка стала абсолютною чемпіонкою Європи-2023 з важкої атлетики
Українська важкоатлетка Каміла Конотоп. Фото: instagram.com/__konotop__/
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українка Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи-2023 з важкої атлетики. На турнірі в Єревані 22-річна спортсменка виграла три золоті медалі у ваговій категорії до 59 кілограмів. 

Про це повідомляє ТСН.

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Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи-2023 з важкої атлетики

Спортсменка встановила рекорд Європи у ривку, піднявши 106 кг. До того ж українка встановила континентальний рекорд та виграла золоту медаль у поштовху — 129 кг. 

Конотоп оновила рекорд Європи у двоборстві — 235 кг, додавши до двох "малих" нагород "велику" золоту медаль.

На змаганнях в Єревані ще три бронзові медалі здобула для України Надія Шпилька. Спортсменка підняла 93 кг в ривку та 114 кг у поштовху. Її загальний результат у двоборстві — 207 кг.

Нагадаємо, у суботу, 15 квітня, львівська велосипедистка перемогла на міжнародних перегонах у Бельгії. У фінальному заїзді Олена випередила спортсменку з Франції.

Також ми писали, що перша ракетка України Марта Костюк намагається уникати спілкування з російськими та білоруськими тенісистами під час зустрічі на міжнародних турнірах. В українців змінилося ставлення до деяких колег за останній рік.

Додамо, півзахисник збірної України Віктор Циганков може розпочати наступний сезон у новому клубі. На гравця претендують одразу кілька команд.

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