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Украинка Стародубцева сенсационно вышла в четвертьфинал тысячника в Пекине

1 октября 2024 17:27
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Сенсация: Юлия Стародубцева вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Пекине
Юлия Стародубцева. Фото: j48tennis.net
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева продолжает творить сенсации на престижном турнире серии WTA 1000 в Пекине. Спортсменка попала на турнир через квалификацию и уже добралась к четвертьфиналу в основной сетке.

На этот раз украинка уничтожила представительницу России Анну Калинскую, которая является 14-й ракеткой мира, сообщил портал Новини.LIVE.

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Стародубцева впервые встретилась с Калинской и считалась большим андердогом. Однако, равный бой был лишь в первом сете.

Матч длился один час 36 минут, в течение которых украинка подала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из восьми брейков.

Калинская эйсов не делала, допустила шасть двойных ошибок и использовала один из пяти брейк-пойнтов.

Украинка, которая стартовала с квалификации, выиграла в Пекине шесть матчей.

В основном части турнира 115-я ракетка в мире обыграла 69-ю Лауру Зигемунд из Германии, 37-ю Катерину Синякову из Чехии, 47-ю Элину Аванесян из Армении.

Для Стародубцевой этот турнир в Пекине уже стал лучшим выступлением в карьере.

В четвертьфинале Стародубцева сыграет с победителем матча между бывшим лидером рейтинга WTA Наоми Осакой из Японии и шестой ракетки мира Кори Гауфф из США.

Напомним, ранее украинские теннисисты попали в рейтинг Forbes среди самых богатых спортсменов из Украины.

Также ранее украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что переехала жить в Украину.

Теннис WTA Юлия Стародубцева украинские теннисисты Пекин (WTA)

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